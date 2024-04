Linha Direta Mistério: Como era o programa que colocou medo em todo mundo

A 2ª temporada do Linha Direta na Globo trouxe à memória muitos casos que apareceram no passado, mas também a sensação de medo que o Linha Direta Mistério deixou no ano de 2005.

O TikToker Daniel Pires recorda bem da sensação em um vídeo que já alcançou milhares de pessoas na rede social: “Lembro que o apresentador era o Domingo Meirelles e ele tinha uma voz e, de repente, ele falava assim ‘e o assassino pode estar aí na sua cidade, boa noite!’”.

Diferente do original, este Linha Direta apresentava casos sobrenaturais e conseguia fazer todo mundo pular do sofá com cenas polêmicas, que foram lembradas por esse TikToker.

Recomendados

O programa Linha Direta marcou a carreira do jornalista Domingos Meirelles na televisão (Reprodução/Globo)

No vídeo, com mais de 52 mil curtidas, Daniel Pires recorda quando Linha Direta Mistério revelou os detalhes do incêndio que atingiu o edifício Joelma, em 1974.

“Chegaram a gravar um filme no edifício sobre a tragédia. Teve um fotógrafo que cedeu as fotos pro Linha Direta Mistério e nessa foto aparece meio que uma silhueta assim do lado dos atores e eu me lembro que essa foto me deixou aterrorizado”, contou ele.

Daniel mostra a parte que mais o assustou em 2005: “Eu me lembro de uma parede gritando assim na foto, como se tivesse uma pessoa gritando assim na foto”.

Muitos casos sobrenaturais passaram pelo Linha Direta

A versão Mistério do Linha Direta assustou quem estava em casa com muitos casos “fora do comum”, que não eram tão fáceis de explicar, como OVINIs.

Em 2005, o Linha Direta Mistério também levou à Globo diversos casos paranormais, além do caso do castelinho da Rua Apa, crime da mala e o crime do bandido da luz vermelha.

“Ele é um programa que ficou muito na nossa memória e ele é de 2005, então, quer dizer que daqui a pouco vai fazer 20 anos e parece que era ontem”, relembra o TikToker.