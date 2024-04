Keanu Reeves junta-se à saga de Sonic: este é o personagem que o ator vai interpretar

O carismático e versátil ator Keanu Reeves junta-se à crescente lista de estrelas que participam de grandes franquias cinematográficas ao se juntar ao elenco de ‘Sonic the Hedgehog 3′. De acordo com relatos do The Hollywood Reporter, Reeves emprestará sua voz distinta ao popular personagem conhecido como Shadow.

A notícia chega após uma apresentação cheia de novidades da Paramount na CinemaCon da semana passada, onde foram reveladas as primeiras imagens de Sonic 3. Entre as novidades apresentadas, destaca-se que o Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, está deprimido e fora de forma após os eventos de Sonic 2, mas recupera sua energia graças à criação de Shadow.

Keanu Reeves será responsável por dar voz a Shadow, o personagem mais sombrio de Sonic

O personagem, introduzido pela primeira vez nos videogames em ‘Sonic Adventure 2′ de 2001. Shadow é, em muitos aspectos, o anti-herói desse universo, sombrio e vanguardista. Da mesma forma, Shadow funciona como um excelente contraponto para o Sonic e muitos nas redes afirmaram que Reeves é a melhor escolha.

Keanu Reeves was born to play Shadow pic.twitter.com/rddR90cjdJ — SLO (@SLOplays) April 15, 2024

A franquia cinematográfica do Sonic da Paramount tem sido um sucesso desde o seu início em 2020 com ‘Sonic the Hedgehog’, seguido por ‘Sonic 2′ em 2022. A direção de Jeff Fowler tem sido fundamental nestes filmes, que contaram com Ben Schwartz como a voz do Sonic e James Mardsen como Tom Wachowski, um amigo humano do Sonic.

Reeves tem estado no centro das atenções na indústria cinematográfica, estrelando filmes de grande sucesso como ‘John Wick: Capítulo 4′ e revivendo seu papel icônico de Neo em ‘The Matrix: Resurrections’ em 2021. Em breve, poderemos vê-lo em ‘Good Fortune’ de Aziz Ansari, interpretando um anjo da guarda.

A carreira de Keanu Reeves continua no bom caminho

Keanu também terá um pequeno papel como o popular assassino em ‘John Wick Presents: Ballerina’, um spin-off estrelado por Ana De Armas. Com a confirmação de Keanu Reeves como a voz de Shadow, a expectativa em torno de ‘Sonic 3′ aumenta ainda mais entre os verdadeiros fãs de videogames e dos dois primeiros filmes.

A incorporação de Reeves ao elenco de ‘Sonic’ traz mais um marco em sua carreira, demonstrando mais uma vez sua versatilidade como ator e sua capacidade de cativar audiências de todas as idades. Com sua participação em ‘Sonic 3′, Reeves confirma ser uma das estrelas mais queridas.