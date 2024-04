JLo é acusada de ser responsável pela morte de uma tiktoker

Os internautas nas redes sociais ficaram consternados ao saber da morte da renomada tiktoker Kyle Marisa Roth, aos 36 anos, conforme anunciado por sua família. A influenciadora era especialista em expor os escândalos de várias celebridades, incluindo Jennifer Lopez, a quem agora acusam de estar envolvida.

Embora tenha sido na semana passada que faleceu, a notícia foi divulgada recentemente, pois seus familiares ainda desconhecem as razões de seu falecimento, o que levou a várias especulações entre seus seguidores.

Nas redes, um vídeo do influenciador Juan Pablo Talavera se tornou viral, no qual ele expõe a razão pela qual a diva do bronx poderia estar envolvida na trágica notícia.

JLo e a razão pela qual ela se envolveu na morte de uma tiktoker

Jennifer Lopez é uma das artistas mais comentadas devido à trajetória que construiu ao longo de mais de 30 anos, destacando-se como cantora, atriz, dançarina, modelo e até empresária. No entanto, ela também é uma das mulheres mais criticadas.

E muitos afirmam que a famosa não tem talento, e uma delas foi Kyle Marisa Roth, que foi ainda mais longe ao não apenas acusá-la disso, mas também de ser narcisista e expor detalhes sombrios que supostamente envolvem a vida da esposa de Ben Affleck.

Foram pelo menos 70 os vídeos que a influenciadora dedicou a JLo, situação que teria levado ao 'derrubamento' de sua conta no TikTok, causando grandes perdas de receita e impossibilitando o pagamento dos tratamentos que ela precisava após lutar contra o câncer de cólon.

"Se eu morrer de câncer de cólon, a culpo a ela (Jlo)", teria dito em um vídeo antes de morrer. Semanas antes, ele até havia exposto o rapper P. Diddy, que foi parceiro de Lopez e agora foi acusado de agressão sexual.

Diante da grande exposição que Roth teve com suas críticas, surgiu a teoria de uma possível intervenção de Jennifer em sua morte, embora se trate apenas de especulações e seja necessário aguardar para conhecer os detalhes que levaram à perda da mulher.

As reações não demoraram a aparecer no polêmico vídeo, pois, embora haja aqueles que duvidam a respeito, tem quem saia em defesa de Jennifer Lopez por considerar as acusações descabidas e pedem respeito à sua imagem.

“Essa Jlo sempre transmite uma vibe de má ou sombria”, “Tomara que Jlo processe você por difamação”, “Caso estranho. Mas ela é uma das estrelas mais difíceis. Muitos dizem que ela trata mal as pessoas”, “Não vejo nada suspeito 🧐. Vamos buscar mais informações para ver se alguém da equipe dela ameaçou Kyle”, foram alguns comentários.