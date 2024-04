Jade Picon fala sobre casos de assédio desde a infância: “Tive medo”

Jade Picon, aos 22 anos, já enfrentou inúmeros casos de assédio desde sua infância, começando aos sete anos. Ela compartilhou experiências dolorosas que moldaram sua maneira de lidar com o mundo e a influenciaram a se posicionar firmemente contra o machismo e a injustiça.

Desde cedo, a famosa se viu em situações de vulnerabilidade, mas com o tempo, aprendeu a converter sua vergonha e medo em uma força motriz para sua autodefesa e autoafirmação. A influencer relembra um incidente específico aos 15 anos, em Londres, que evidenciou a gravidade do assédio que as mulheres podem sofrer.

Enquanto entrava em um elevador com amigas, um homem abusou da proximidade para tocá-las inapropriadamente. Jade, rápida no pensamento, conseguiu escapar e proteger suas amigas, trancando a porta de acesso aos quartos do prédio.

Recomendados

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Jade Picon filosofa nas redes e atrai atenção de internautas: “Confiança é lutar por objetivos mesmo com medo”

Aprendizado e empoderamento

Este e outros episódios ensinaram Jade a tomar medidas preventivas e a se posicionar. Ela hoje compartilha sua localização com familiares e amigos e adota precauções como sentar atrás do motorista em carros de aplicativo para evitar qualquer contato visual indesejado. Essas ações, embora exaustivas, são preferíveis a viver em constante medo.

Suas experiências também a levaram a uma reflexão mais profunda sobre o machismo estrutural na sociedade. Ela percebeu a importância de não se conformar e sempre se posicionar sobre o que acredita ser correto. O apoio de figuras familiares fortes, como seus pais e irmão, tem sido crucial em sua jornada de empoderamento e autoconhecimento.

Hoje, Jade usa sua voz e plataforma para inspirar outras mulheres e jovens, compartilhando suas histórias e incentivando-as a se posicionarem. Sua mensagem é clara: a tolerância ao assédio deve ser zero, e cada mulher deve se apropriar de sua história e corpo, recusando-se a ser diminuída ou desrespeitada.

Fonte: UOL