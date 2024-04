Gloria e Emilio Estefan levam suas vidas para a tela grande, saiba mais

‘On Your Feet’ é o musical que foi apresentado no Teatro Marquis da Broadway, que conta a vida amorosa da cubana-americana Gloria e seu marido, o produtor Emilio Estefan. Os atores que interpretaram o papel principal em uma ocasião foram Ana Villafañe e Josh Segarra.

Além de narrar o que viveram, também incluíram alguns sucessos musicais da cantora. O casal se casou em 1978 e desde então permanecem juntos. Para muitos, esse relacionamento representa o verdadeiro amor, nada impediu a harmonia entre eles.

A trama é baseada em uma inspiradora história real sobre o coração, a herança e duas pessoas que acreditaram em seu talento, e um no outro, para se tornarem uma sensação internacional. Eles precisam deixar para trás a pátria amada, forjar uma nova vida, e descobrir como alcançar o sucesso em grande escala.

"É uma história de amor entre ele e eu, é uma história de amor com a música e uma história de amor com nossas duas nações, nas quais nascemos, Cuba e Estados Unidos, que nos abriram os braços", comentou uma vez Gloria.

Após o sucesso alcançado, 'On Your Feet' chegará às telas de Hollywood em formato de filme, em grande estilo. Devido a isso, a equipe de produção já está pronta para realizar audições para aqueles que desejam fazer parte do elenco.

Por esta conquista importante, os famosos estão gratos por tudo o que alcançaram. Recentemente, eles tiveram uma ótima recepção em sua turnê, onde se apresentaram em 16 países.

É importante ressaltar que ‘Gloria’ vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e é a artista latina mais bem-sucedida na história da música pop. Ela e seu marido ganharam 26 prêmios Grammy.