Funcionário tenta manipular Charles e instala caos no Palácio de Buckingham

Um recente escândalo agitou os ânimos no Palácio de Buckingham. Segundo informações divulgadas pelo portal Flash! de Portugal, um incidente envolvendo um oficial de armas da monarquia britânica lançou desordem no seio do palácio.

Aproveitando-se da condição de saúde debilitada do Rei Charles, que atualmente passa por um tratamento de câncer, o funcionário tentou induzir o soberano a assinar um documento que favoreceria a contratação de um amigo pessoal.

Como o atentado ao protocolo real abalou Buckingham

David White, o oficial de armas envolvido, planejou a nomeação de Peter O’Donoghue para o posto de Secretário da Ordem da Jarreteira, contornando os protocolos necessários que incluem a aprovação dos conselheiros do Rei.

O método escolhido para alcançar seus objetivos foi aparentemente direto e desconsiderou a hierarquia usual, o que provocou tumultos nos bastidores.

A fonte que revelou o caso destacou que, na ocasião, o Rei Charles estava visivelmente cansado e vulnerável, o que teria facilitado a abordagem do oficial de armas. Seus assessores mais próximos teriam preferido que ele fosse poupado de tais interações, especialmente em um momento de fragilidade pessoal.

No entanto, a tentativa de manipulação não seguiu os procedimentos estabelecidos, causando uma crise de confiança entre os membros da casa real.

A situação veio à tona em um período particularmente delicado, uma vez que o monarca, aos 75 anos, havia recentemente divulgado seu diagnóstico de câncer e solicitado privacidade durante o tratamento.

O incidente repercutiu internamente, levando a uma atmosfera de tensão e incerteza no palácio.

Fonte: Metrópoles