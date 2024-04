Este ator de The Walking Dead se junta ao elenco de Superman dirigido por James Gunn

A antecipação pelo próximo filme do Superman dirigido por James Gunn está aumentando, e agora foi revelado um novo membro do elenco que certamente será familiar para muitos fãs.

De acordo com relatos da Murphy’s Multiverse, o ator Pruitt Taylor Vince, conhecido por seu papel como Otis em The Walking Dead e J.J. La Roche em The Mentalist, se juntou ao projeto em um papel importante.

Embora a maioria do elenco do filme já tivesse sido anunciada anteriormente, a identidade dos atores que interpretariam os pais do Superman ainda não havia sido revelada.

Recomendados

No entanto, os fãs detetives têm estado a investigar e finalmente foi revelado que Pruitt Taylor Vince foi escolhido para interpretar Jonathan "Pa" Kent, o pai adotivo de Kal-El.

Legado de Pa Kent

Esta não é a primeira vez que o personagem de Pa Kent é levado para a tela grande. Atores como Kevin Costner, Glenn Ford e John Schneider já interpretaram esse importante personagem em adaptações anteriores do Superman.

Agora, Pruitt Taylor Vince se junta a esta distinta lista de atores que deram vida à figura paterna do Superman no mundo do cinema.

Embora o papel de Pa Kent tenha sido revelado, ainda não foi anunciado quem interpretará Jor-El, o pai biológico do Superman. No passado, este personagem foi interpretado por atores como Russell Crowe e Marlon Brando.

Data de lançamento

O filme está agendado para estrear em 11 de julho de 2025 e tem gerado grande expectativa entre os fãs do super-herói.

Trajetória de Gunn

James dirigiu vários filmes ao longo de sua carreira. Algumas de suas obras mais destacadas incluem “Super” (2010), “Guardiões da Galáxia” (2014) e sua sequência “Guardiões da Galáxia Vol. 2″ (2017).

Também dirigiu “Slither” (2006), “The Suicide Squad” (2021) e, como mencionado recentemente, está encarregado deste próximo filme do Superman.