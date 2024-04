Erro bobo de Vanessa Lopes chama a atenção em festa secreta com ex-BBBs

Vanessa Lopes chamou a atenção de todos na internet por cometer um erro bobo no after party organizado por Yasmin Brunet depois da final do BBB 24.

Durante a festa secreta com os participantes do reality show e algumas celebridades, a influencer virou assunto por brindar sem sua taça de champanhe.

O erro bobo de Vanessa Lopes foi consertado por um outro convidado que estava na festa organizada por Yasmin Brunet, que entregou rapidamente uma taça para a influencer, que desistiu de competir pelo prêmio milionário do reality show da TV Globo.

Recomendados

Vanessa Lopes faz brinde sem taça em festa secreta de Yasmin Brunet após final 'BBB 24' e diverte web: 'Eu no meu dia mais normal' | Celebridades | Marie Claire https://t.co/8sT8Hn5X3v — Branquinha (@branquinha4) April 18, 2024

Bem diferente do que vimos dentro da casa mais vigiada do Brasil, Vanessa Lopes estava muito leve e cheia de energia para dançar com os amigos que fez no reality show da Globo, como Wanessa Camargo e a própria Yasmin Brunet.

A festa secreta dos ex-BBBs também pode ser vista como um ponto final na suposta rixa entre a influenciadora digital e da modelo. Se você não lembra, elas seriam rivais antes do BBB 24 por causa do surfista Gabriel Medina, que foi casado com Yasmin e teve um affair com Vanessa.

Matteus viraliza por beijar égua fora do BBB 24

Ao lado de Ana Maria Braga, no Mais Você, Matteus, do BBB 24, agradeceu pelas éguas que ganhou e prometeu beijá-las todos os dias.

Ex-BBB Matteus participou do Mais Você (Reprodução/TV Globo)

O vice-campeão do BBB 24 recebeu duas éguas da raça crioulo de presente do diretor Jayme Monjardim. O famoso aproveitou e mandou um recado para Matteus.

“Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação” disse pouco antes da grande final do reality, na terça-feira.