É o seu clone! Filho de JLo reaparece aos 16 anos e foto prova que é idêntico a Marc Anthony

O filho de Jennifer López e Marc Anthony, Max, cresceu e já tem 16 anos, mas ao contrário de Emme, há pouco que se mostra, pois prefere passar despercebido.

No entanto, recentemente foi captado e surpreendeu com a semelhança com seu pai, o famoso cantor de salsa.

A foto que prova que Max, filho de JLo, é idêntico ao seu pai Marc Anthony

Na imagem em que Max, o filho de Jennifer López, aparece com um boné, camiseta branca e moletom cinza, além de óculos, fica evidente que ele é a cópia de Marc Anthony.

O jovem, filho da cantora e atriz, herdou os genes de seu pai, e uma foto de Marc quando jovem também o comprova, pois ele tem a mesma forma de olhos, rosto e lábios.

Na verdade, na imagem comparativa, o cantor jovem está usando óculos e parece um clone do Max, que já tem 16 anos.

"Uau, Marc renasceu em seu filho", "a menina se parece com a mãe e o menino com o pai", "é igual a Marc, mas em versão melhorada", "são idênticos pai e filho", "OMG, parecem gêmeos", "tão feio quanto o pai", "não consigo acreditar o quanto se parecem, é um clone dele", e "são dois gotas d'água", foram algumas das reações nas redes."

Max, ao contrário do filho que Marc teve com Nadia Ferreira, é uma cópia fiel dele, já o que teve com sua atual esposa é idêntico a ela, e os que teve com Dayanara Torres são idênticos a ela.

O adolescente leva uma vida longe dos holofotes, ao contrário de seus pais, e é fã de tecnologia e videogames, deixando claro que não quer seguir os passos de seus pais famosos.