De uma estrela de tela a uma royal, agora Meghan Markle vende geleias, do que se trata?

Desde que Meghan Markle renunciou à sua vida como estrela de Hollywood para iniciar um relacionamento com o príncipe Harry, todos os olhos têm estado sobre ela, aguardando um novo movimento.

O casal logo se tornou um dos mais controversos e até odiados por suas ações e decisões que levaram a uma ruptura com outros membros da realeza.

Em janeiro de 2020, Meghan e Harry anunciaram publicamente sua intenção de ‘se afastar’ como membros da realeza para trabalhar e ser financeiramente independentes. Isso significava renunciar aos seus papéis oficiais, incluindo seus deveres reais e financiamento público, e buscar um novo caminho fora da estrutura estabelecida da monarquia.

Posteriormente, foi alcançado um acordo com a Rainha Elizabeth II e outros membros da família real que estabeleceu os termos de sua saída. Isso incluiu a renúncia aos seus títulos de “Sua Alteza Real”, bem como a devolução de fundos públicos utilizados para renovar sua residência em Frogmore Cottage. Desde então, Meghan e Harry estabeleceram sua residência na Califórnia, onde estão construindo uma nova vida e participando de projetos filantrópicos e empresariais.

Antes dos escândalos de Harry, Meghan era uma estrela da série de televisão 'Suits', mas apesar de ter deixado todos os seus deveres como membro da realeza, não tem intenção de voltar aos sets de gravação. No entanto, surpreendeu com um retorno inesperado às redes sociais com um novo projeto.

Este é o novo negócio de Meghan Markle

Meghan Markle voltou à cena das redes sociais após quatro anos de ausência com o lançamento de uma nova empresa de estilo de vida. Sob o nome ‘American Riviera Orchard’, a celebridade tem causado sensação na plataforma.

Segundo foi dito, isso não é algo novo, pois Markle estaria aproveitando seu antigo blog de estilo de vida, 'The Tig', no qual era conhecida por compartilhar receitas, guias de viagem e outros conteúdos relacionados ao estilo de vida. O nome do projeto atual seria uma referência à costa central da Califórnia, onde ela reside atualmente.

Essa região é conhecida por suas paisagens idílicas e estilo de vida luxuoso, e ao unir a palavra ‘orchard’ (pomar) a ela, deu a entender que estaria oferecendo produtos relacionados a frutas frescas e de campos agrícolas. Conforme mais detalhes foram revelados, agora sabemos que também inclui uma variedade de produtos, desde louças até livros de culinária, têxteis e produtos comestíveis como geléias, compotas e conservas de frutas.

A polêmica geleia de Meghan Markle

Como parte de seu novo negócio, Markle anunciou o lançamento de uma geleia de morango de edição limitada feita com ingredientes de Montecito.

A Duquesa enviou aos seus amigos um frasco antes do lançamento formal da sua marca American Riviera Orchard (ARO) no final desta primavera com uma variedade de itens.

A designer de moda Tracy Robbins e a socialite argentina Delfina Balquier publicaram no Instagram que cada uma recebeu um dos frascos e foi descrito como um produto "muito caseiro, com um escudo elegante e o nome da marca quase escrito à mão".

No entanto, o preço ainda não foi oficialmente revelado, mas de acordo com o The Telegraph, celebridades como LeBron James e Julianne Moore venderam suas próprias geleias de edição limitada através da marca de estilo de vida de luxo Flamingo Estates, a um preço extravagante de 250 dólares. Isso, segundo especialistas, dá uma ideia aproximada de quanto Meghan Markle poderia vender seu produto.