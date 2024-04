Como Inocêncio descobre o parentesco entre Rachid e Santinha na novela Renascer?

José Inocêncio descobre que Rachid foi casado com a irmã de Maria Santa, sua falecida esposa na novela Renascer (Divulgação/Globo)

O principal segredo de Rachid (Almir Sater) em Renascer será descoberto por José Inocêncio (Marcos Palmeira) e por todos que assistem a novela da Globo de forma natural.

Segundo o resumo divulgado pela Globo, José Inocêncio descobre que Rachid foi cunhado de Santinha (Duda Santos) durante uma conversa entre amigos.

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio fica sabendo que Rachid foi casado com Marianinha (Gabriella Cristina), irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa pelo sogro do protagonista da novela das 9.

Recomendados

Sem Mariana por perto, Rachid conta para José Inocêncio como conheceu Marianinha, irmã mais velha de Santinha na novela Renascer (Paulo Barros/Globo)

Mas, nem tudo será fácil para o viúvo de Maria Santa. Rachid se nega a entregar a José Inocêncio a carta escrita por Marianinha para sua irmã, criando um clima tenso na novela exibida originalmente em 1993.

Os personagens de Renascer voltam no tempo

O maior segredo de Rachid faz com que os personagens de Renascer voltem no tempo. Para deixar tudo mais dinâmico, a Globo conta com a ajuda de flashbacks.

Então, Gabriel Sater volta a interpretar o jovem Rachid para mostrar ao telespectador da novela Renascer como o personagem conheceu e viveu ao lado da irmã mais velha de Maria Santa.

Rachid acolheu Marianinha antes mesmo de se apaixonar

A história de Rachid e Marianinha começa quando o libanês da novela Renascer acolhe a jovem grávida, que foi expulsa de casa pelo próprio pai.

Com a convivência, eles se apaixonam e se casam. Rachid e Marianinha tiveram outros filhos e só se separam depois da morte precoce da irmã de Santinha.

Flashback traz Gabriel Sater de volta à novela Renascer. O ator interpretou Rachid na primeira fase da trama da Globo (Estevam Avellar/Globo)

De acordo com o roteiro da novela da Globo, as cenas que mostram Rachid e Marianinha jovens não possuem falas, apenas alguns momentos de intimidade entre os dois.

Como na versão original, Rachid só reencontra José Inocêncio anos depois, quando Marianinha morre e ele decide que é hora de procurar Santinha para entregar a carta escrita por ela, mas ele descobre que a personagem de Duda Santos na novela Renascer morreu em seu último parto.