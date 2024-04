Com Ana Maria Braga, Matteus, do BBB 24, agradece pelas éguas que ganhou e promete beijá-las todos os dias: “Obrigado seu Jayme!”

O convidado da manhã desta quinta-feira da apresentadora Ana Maria Braga em seu programa, O ‘Mais Você’, foi o vice-campeão do BBB 24, Matteus, que não se conteve ao falar do presente que recebeu do diretor Jayme Monjardim: duas éguas da raça crioulo!

Monjardim disse que a ideia e que o estudante de engenharia agrícola aproveite o presente para iniciar sua própria criação. “Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação” disse pouco antes da grande final do reality, na terça-feira.

Ex-BBB Matteus participou do Mais Você (Reprodução/TV Globo)

Matteus não se conteve e rompeu em lágrimas quando soube do prêmio. “Eu estava sempre lutando para conquistar as coisas da gente... É uma bênção mesmo que estou recebendo, quero agradecer ao seu Jayme por todo o carinho. Eu vou abraçar e beijar essas potrancas e não vou parar mais”, disse.

O BBB representante do estado gaúcho ficou em segundo lugar no reality, e pelas regras vai levar R$ 150 mil como prêmio, mas vai levar para Alegrete, sua cidade natal, os prêmios ganhos nas provas durante o programa, como um carro avaliado em R$ 170 mil, R$ 55 mil em dinheiro pelas dinâmicas, R$ 5 mil em eletrodomésticos, geladeira, smartTV, viagem internacional com acompanhante e uma bolsa de estudos integral para terminar sua graduação.