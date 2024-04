Andrea Sorvetão supera polêmicas e confirma participação em documentário das paquitas

Após um período marcado por turbulências, Andrea Sorvetão finalizou negociações para integrar o elenco do documentário “Para Sempre Tão Bom: Paquitas”, uma produção do Globoplay. Conhecida por seu papel icônico como uma das Paquitas da Xuxa, sua adição ao projeto era muito esperada tanto pelos fãs quanto pelos produtores.

Ela foi uma das assistentes de palco mais conhecidas da apresentadora, e irá compartilhar suas experiências e perspectivas nos próximos dias através de um depoimento que promete ser revelador. A ex-Paquita enfrentou momentos difíceis recentemente, incluindo um desentendimento público com Xuxa, que resultou no fim de uma amizade de 35 anos, exacerbado por diferenças políticas e sociais.

O envolvimento de Sorvetão no documentário era incerto devido às polêmicas envolvendo seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a subsequente reação de Xuxa e outras ex-Paquitas. A tensão alcançou um ponto crítico quando ela foi excluída do grupo de WhatsApp das ex-Paquitas e de eventos relacionados, uma decisão que ela publicamente lamentou, alegando se sentir desprezada.

A decisão de incluir Andrea no documentário reflete um desejo dos organizadores de capturar a história completa das Paquitas, independentemente das disputas pessoais. Ana Paula Guimarães, ex-Paquita e uma das diretoras do projeto, enfatizou a importância de reunir todas as ex-assistentes, apesar das agendas conflitantes e das tensões existentes.

Além das desavenças pessoais, Sorvetão enfrentou acusações de homofobia e discriminação, o que aumentou o clima de hostilidade. Em resposta, ela e seu marido, Conrado, defenderam suas posições, resultando em uma ação legal contra outra ex-Paquita, Lana Rhodes, que falou publicamente sobre a exclusão de Sorvetão.

Este documentário representa uma oportunidade de reconexão com sua base de fãs e reflexão sobre sua trajetória, além de abordar as controvérsias que marcaram sua carreira nos últimos anos. É uma chance de mostrar sua versão dos fatos e se reconciliar com pessoas que fizeram parte do seu passado.

