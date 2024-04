Além do prêmio: descubra o que cada finalista do BBB 24 recebeu

Campeão do BBB 24, Davi já definiu o que irá fazer com o prêmio de R$ 2,9 milhões Imagem: reprodução Globo

O BBB 24 chegou ao fim e na última terça-feira, 16 de abril, o público consagrou o motorista de aplicativos Davi como o grande campeão da edição deste ano. Com a vitória, o brother conquistou a maior premiação já entregue pelo programa, levando para casa os R$2.920.000,00 somados ao longo da edição.

No entanto, indo além do prêmio em dinheiro recebido por cada finalista ao chegar na final, Davi, Isabelle e Matteus também conquistaram diversas outras premiações ao longo de sua participação. Conforme publicado pelo Splash Uol, estas foram as premiações recebidas por cada um dos participantes que chegaram até a final do Big Brother Brasil 2024.

Davi

O mais novo milionário brasileiro, Davi conquistou o maior prêmio do Big Brother Brasil, levando para casa o valor de R$2.920.00,00. Além do valor por ter conquistado o primeiro lugar na edição ele também conquistou uma SUV avaliada em R$368 mil; uma picape avaliada em R$281 mil; R$100 mil recebidos em uma Prova do Líder; R$30 mil em dinâmicas diversas; R$5 mil em eletrodomésticos; R$5 mil de crédito em um aplicativo de delivery; uma bolsa de estudos para qualquer curso que queira fazer; um celular e um videogame.

Recomendados

Matteus

Além de conquistar a premiação de R$150 mil pelo segundo lugar na competição, Matteus também saiu do confinamento com uma série de prêmios. O brother conquistou um carro avaliado em R$170 mil; R$55 mil em dinheiro nas dinâmicas; R$5 mil em eletrodomésticos; bolsa de estudos integral para graduação; geladeira, smart TV e uma viagem internacional com direito a acompanhante.

Isabelle

Em terceiro lugar, a manauara Isabelle conquistou a premiação de R$50 mil além de R$44,2 mil em uma Prova do Líder na qual abdicou da liderança pelo prêmio em dinheiro; mais de R$15 mil em dinâmicas; bolsa de estudos integral para graduação; notebook, smart TV e uma viagem nacional com direito a acompanhante.