A série mais emocionante está na Netflix, tem uma temporada e você não vai parar de chorar

As séries coreanas têm sido muito comentadas pelos espectadores da Netflix, devido ao seu bom conteúdo dramático e por abordarem problemas reais da vida. Trata-se de ‘Tudo Bem Não Ser Normal’, uma produção que explora como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental de muitos ao redor do mundo.

A série com 16 episódios, com duração aproximada de 1 hora e 20 minutos cada, é um drama com personagens que passam por um profundo desenvolvimento emocional, tornando-se de indivíduos simples a complexos à medida que detalhes de seus passados são revelados.

A saúde mental é o tema abordado nesta série complexa, uma vez que, apesar de ser um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, ainda existem muitos tabus a respeito disso.

A saúde mental e a incompreensão da sociedade

A série coreana ‘Tudo Bem Não Ser Normal’ (2020), dirigida por Park Sin Woo e escrita por Jo Yong, estrelada pelos atores Kim Soo-hyun e Seo Ye-ji, narra o pano de fundo de uma variedade de transtornos psiquiátricos que afetam o ser humano devido à incompreensão da sociedade diante das dificuldades da vida.

Com um enredo que tende para a inocência e a fantasia, a série explora a mais crua realidade da fama, do dinheiro, da guerra, do abuso, do abuso infantil, do assassinato e de outros eventos que causam sérios traumas em quem os vivencia.

No entanto, a produção também destaca aqueles que são os cuidadores, familiares e protetores desses pacientes, abordando um tema pouco comum que ressalta o compromisso e amor dedicado, com uma vocação humana nem sempre reconhecida e recompensada pela sociedade, conforme o portal BCN.

A obsessão e a negatividade

‘Tudo Bem Não Ser Normal’ narra a vida de Moon Gang Tae (interpretado por Kim Soo-hyun), um jovem enfermeiro que trabalha em um hospital psiquiátrico enquanto cuida de seu irmão mais velho, Sang Tae, que vive com autismo.

A trama se desencadeia quando Gang Tae se cruza com Ko Moon-Young (interpretada por Seo Ye-Ji), uma escritora de livros infantis com uma perspectiva negativa da vida e uma curiosidade obsessiva por ele, desde o primeiro episódio, revela-se que esses dois personagens compartilham um passado trágico e se conheceram na infância, embora não se lembrem claramente.

O El Heraldo destaca que os protagonistas enfrentam grandes traumas do passado que precisam aprender a superar, seja juntos ou separadamente, ao longo da série, esta jornada de cura e crescimento pessoal se entrelaça com a representação compassiva da vida em um ambiente psiquiátrico, proporcionando à audiência uma visão matizada das lutas e triunfos relacionados à saúde mental.

Prepare-se para este fim de semana assistir a esta série que vai te manter grudado no sofá, tocará suas fibras do coração e te fará refletir sobre o quão complexo é o tema da saúde mental e como enfrentá-lo na família, no relacionamento e na própria vida.