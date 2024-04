A expressão da noiva de Henry Cavill após anunciar gravidez que gerou polêmica

Henry Cavill e Natalie Viscuso Natalie Viscuso foi flagrada saindo de um restaurante com Henry (@henrycavill/Instagram)

Henry Cavill e sua namorada Natalie Viscuso surpreenderam a todos no último domingo ao anunciar sua gravidez, mostrando a barriguinha da executiva de Hollywood.

O casal foi visto saindo de um hotel onde a jovem usava um vestido longo e justo de mangas compridas, mostrando sua 'barriguinha de grávida'.

Depois disso, o próprio ator assegurou que estavam muito animados por serem pais em uma entrevista com Access Hollywood durante a estreia de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, filme que está prestes a ser lançado.

“Meus pais me inspiraram a ser pai, estou muito animado com isso. Natalie e eu estamos muito animados. E bem, tenho certeza de que verá muito mais disso...”, disse ao jornalista.

A foto da namorada de Henry Cavill após anunciar a gravidez que gerou polêmica

Henry Cavill e sua namorada Natalie Viscuso estão em Nova York enquanto o ator está em turnê de imprensa para seu novo filme e o casal foi visto novamente depois de anunciar sua gravidez.

O famoso e sua namorada foram flagrados saindo de um restaurante e ela estava usando uma calça preta larga, uma camiseta branca e uma jaqueta preta, mostrando sua barriguinha novamente.

No entanto, o que mais chamou a atenção desta vez foram as expressões de Natalia Viscuso enquanto era fotografada pelos paparazzis.

“O rosto dela é de uma mulher que sabe que venceu na vida”. “Vejo que ainda tem esse sorriso sarcástico e zombeteiro”, “O rosto de… consegui!”, “O rosto dela… comi, e agora é meu! 😭😭😭”, “Hahaha o rosto dela.. dizendo Tomaaa é meu hahaha”, “esse é o rosto de uma mulher que sabe que triunfou”, “o rosto da favorita de Deus”, “Tem cara de: “venci, bitchis” 🤣🤣🤣”, “Tem cara de: aguentem 😂”, e “O sorriso dela é uma zombaria para todas nós”, foram algumas das reações nas redes.”