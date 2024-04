Veja como Taylor Swift reagiu ao cover que Ryan Gosling fez de ‘All Too Well’ em programa de TV

Durante sua última participação no ‘Saturday Night Live’, Ryan Gosling e Emily Blunt impressionaram ao interpretar uma versão única do sucesso ‘All Too Well’ de Taylor Swift, uma das músicas mais representativas da artista.

Aqui te contamos qual foi a reação da estrela, que atualmente está no meio da sua turnê The Eras Tour.

O que disse Taylor Swift sobre a cover feita por Ryan Gosling?

A cantora notou e expressou sua aprovação por esse gesto através de uma publicação nas redes sociais, onde mostrou entusiasmo pela interpretação de Gosling e Blunt, com um pouco de ironia e humor do ‘SNL’, sugerindo até a possibilidade de incorporar “acidentalmente” essa versão em suas futuras apresentações.

"Muito bem (versão de Ryan e Emily)!!! Olhem para mim cantando acidentalmente esta versão durante a turnê. Este monólogo é TUDO", escreveu Taylor.

O sucesso de ‘All Too Well’

É uma música interpretada e composta pela cantora e compositora norte-americana Taylor Swift, que faz parte de seu quarto álbum de estúdio, ‘Red’, lançado em 2012. Swift colaborou na composição com Liz Rose e a produção ficou a cargo de Nathan Chapman. É uma balada country com influências do folk e do arena rock. A letra de ‘All Too Well’ evoca lembranças de um relacionamento passado e reflete sobre o apego aos objetos materiais depois que o relacionamento terminou.

Nas críticas de ‘Red’, os especialistas em música elogiaram especialmente os detalhes da letra, e alguns destacaram particularmente o verso “Me chama mais uma vez para me quebrar como uma promessa”.

Apesar de não ter sido lançada como single, ‘All Too Well’ conseguiu alcançar as posições oitenta e sete no Billboard Hot 100 e Hot Country Songs nos Estados Unidos, respectivamente.