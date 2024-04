“Shakira ensina JLo”, o gesto carinhoso de Shakira com sua equipe após apresentação

Shakira está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira após lançar seu novo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, e agora anunciou sua turnê, o que todos os seus fãs estavam esperando.

Desde que Piqué foi infiel, a famosa se refugiou na música e isso não só lhe serviu para drenar seus sentimentos e desabafar, mas também para impulsionar sua carreira e colocá-la de novo nos primeiros lugares com suas músicas.

Recentemente, a famosa se apresentou no Coachella, o famoso festival de música ao lado de Bizarrap e anunciou sua turnê ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

O doce gesto que Shakira teve com sua equipe após sua apresentação no Coachella

Shakira não é apenas uma ótima cantora, ela é uma mulher muito humilde que constantemente tem gestos de gratidão e amor com sua equipe e recentemente o fez.

A colombiana surpreendeu seus dançarinos e equipe após sua apresentação no Coachella no último sexta-feira ao levá-los para comer hambúrgueres.

Foi um dos membros de sua equipe, Aaron Snaiderman, que compartilhou o momento em suas redes sociais e escreveu "Jantar noturno em Coachella com a equipe".

Na imagem, vemos a cantora comendo com sua equipe de trabalho e muitos a parabenizaram por ter esse gesto tão bonito e por ser tão humilde, comparando-a com Jennifer Lopez, a quem acusaram de ser “prepotente” com seus assistentes por supostos maus tratos e atitudes.

"Que bela Shakira sempre tão humilde", "aprende JLo assim se trata uma equipe de trabalho, não como súditos", "esta mulher é tudo, muitas deveriam seguir o exemplo dela", "ela tão humilde, que linda", "como não amá-la, tão linda com as pessoas e as trata muito bem, não como JLo", e "meu Deus, o que daria para trabalhar com Shakira e ter uma chefe tão legal", foram alguns dos comentários nas redes.

Não é a primeira vez que se evidencia o quão bem Shakira trata aqueles que trabalham com ela e para ela, a famosa sempre deixa claro o quão bem se divertem e sem dúvida é a chefe que muitos gostariam de ter.