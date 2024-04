Shakira é alvo de críticas por este detalhe após anunciar turnê mundial

Após falar com seus milhares de fãs durante sua apresentação no Coachella com Bizarrap, no fim de semana passado, anunciando que estaria em turnê mundial novamente, Shakira agora anuncia oficialmente a primeira etapa de sua turnê, promovida pela Live Nation.

Shakira retorna aos palcos com a turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

A turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, anunciada após seu novo trabalho discográfico, incluirá 14 concertos nos Estados Unidos e Canadá, começando em 2 de novembro em Palm Desert, Califórnia, e terminando em 15 de dezembro em Detroit, Michigan. Os ingressos para a tão esperada turnê estarão disponíveis com pré-venda do Citi em 17 de abril e, a partir do dia 19, com pré-venda da artista às 10 horas da manhã. A venda geral começa na manhã de segunda-feira, 22 de abril, no site Shakira.com.

A turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran Wold Tour’ marca o retorno de Shakira aos palcos, sendo sua última turnê mundial a El Dorado de 2018, que a levou a estádios e arenas ao redor do mundo.

A cantora colombiana insinuou pela primeira vez que faria uma turnê mundial este ano durante a Semana da Música Latina da Billboard e sua capa na Billboard em outubro passado. Na época, ela revelou que "definitivamente" faria uma turnê em 2024, mas não ofereceu detalhes.

“Estou feliz em anunciar as primeiras datas da minha turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, uma celebração para minha matilha!”, anunciou Shakira através de seu perfil no Instagram.

No entanto, a alegria da artista colombiana foi ofuscada por dezenas de comentários e críticas de seus seguidores, que expressaram sua frustração ao perceberem que a turnê não tem datas para a América Latina.

“Mas comooo me fazem isso!!!! O dia todo esperando e custa-lhes dizer que anunciaria apenas a América do Norte..... primeira vez de verdade que me fazem zangar Shaki não é justo”, “A equipe de marketing da Shakira merece um tapa! Sinceramente”, “Shak, mude de equipe urgentemente pelo amor de Deus” e “interessante Shaki, mas as datas que importam são as da América Latina”, “O México parou de ser da América do Norte? Haha”

No entanto, outros fãs defenderam Shakira, garantindo que as datas para os países da América Latina ainda serão anunciadas.

“AS PRIMEIRAS DATAS não serão as únicas. Por favor, leiam”, “O que significa que 2025 América Latina”.