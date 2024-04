Será que tem volta? Lucas Buda e Camila Moura estão conversando fora das câmeras

Ao que tudo indica, o casamento de Lucas Buda e Camila Moura pode ter alguma chance de salvação. Segundo uma declaração o ex-BBB à Quem durante uma festa pós-BBB na noite dessa terça, 16 de abril, o brother e Camila estão conversando em particular sobre o futuro de seu relacionamento.

Enquanto estava confinado na casa do BBB, Lucas acabou tendo alguns flertes com Pitel, o que causou uma grande revolta em sua esposa, que anunciou o término do casamento e passou a declarar torcida à Davi, campeão da edição e desafeto declarado de Lucas na competição.

Ao falar com a imprensa, Lucas afirmou que ele e Camila seguem conversando longe das câmeras e não descarta uma possível volta. “A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida pra frente”.

No entanto, apesar de estarem trocando mensagens o (ex) casal ainda não se viu pessoalmente desde que Lucas deixou o programa. “Não conversamos presencialmente ainda, porque ainda não bateu a agenda, mas a gente está conversando sim”.

Terapia e exoneração

Além de se deparar com o término do casamento após deixar o confinamento, Lucas também precisou lidar com o hate recebido por suas ações no programa e com a exoneração de seu cargo público. Para isso, o ex-BBB afirmou estar recorrendo à terapia.

“A ajuda psicológica é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo. E faz parte gente, é isso”.

O ex-BBB também revelou que foi exonerado do cargo de concursado dele, mas que está conversando para tentar uma possível reversão da decisão. “Acho que existe a possibilidade de recorrer, mas estão cuidando disso para mim”, finaliza.