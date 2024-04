Ryan Gosling interpreta o papel de Ken no SNL

O ano de 2023 será lembrado com muito carinho para Ryan Gosling. O renomado ator brilhou em sua interpretação de Ken no filme de Greta Gerwig, Barbie, tornando-se um dos papéis icônicos de sua carreira. Agora, Gosling voltou ao popular programa de comédia Saturday Night Live! para ser o apresentador e aproveitou a oportunidade para brincar com o final do personagem.

Ser anfitrião do SNL é algo muito especial para as personalidades que têm a oportunidade de o fazer, uma vez que se trata de uma plataforma cultural emblemática que alcança milhões de espectadores semanalmente. A oportunidade de apresentar o SNL não só implica o reconhecimento do seu talento e relevância na indústria do entretenimento, mas também a validação da sua capacidade de fazer rir um público diversificado e exigente.

O que Ryan Gosling fez como anfitrião do SNL no último sábado?

Como é comum para os apresentadores do SNL, Gosling estrelou vários esquetes engraçados, incluindo um em que se vestiu de Beavis, personagem famoso da série animada dos anos 90 Beavis e Butt-head.

Recomendados

O ator também aproveitou a ocasião especial para se despedir de Ken, o aclamado co-protagonista da ‘Barbie’ que esteve na boca de todos nos últimos meses. A estrela de ‘La La Land’ cantou uma música em homenagem a Ken usando como pano de fundo ‘All Too Well’ de Taylor Swift, o que causou um alvoroço ainda maior nas redes.

"Ken e eu tivemos que terminar, acabou", disse o ator durante o show. "Deixar ir se sente como uma ruptura, e para processar uma ruptura só há uma coisa que pode ajudar: a música da grande Taylor Swift", acrescentou ao abrir o que seria sua versão da conhecida música da americana.

“Antes era apenas Ken, agora sou apenas Ryan” e “Agora é hora de dizer adeus a Ken” foram algumas das coisas que ele disse em sua adaptação da letra de ‘All Too Well’, que é reconhecida como uma das músicas de término de relacionamento mais icônicas da cantora.

Gosling também compartilhou o palco com Emily Blunt, pois ambos estão promovendo ‘The Fall Guy’, próximo filme no qual são co-estrelas.