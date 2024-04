Revelam o cruel e impiedoso apelido que Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, recebeu

Os fantasmas da infidelidade voltam a assombrar a família real britânica. Rose Hanbury, uma aristocrata e amiga íntima do príncipe William e Kate Middleton, tem sido apelidada pela imprensa de “Camila 2.0″, em referência à atual rainha consorte do Reino Unido, que foi amante do príncipe Charles por muitos anos antes de se casar com Lady Di.

O terrível apelido por seu suposto caso

Os rumores de um possível romance extraconjugal entre o príncipe William e Rose Hanbury começaram a circular em 2019, e embora não haja provas concretas, a imprensa não hesitou em comparar a situação com a do rei Charles III e Camila Parker. Alguns até apontam que o próximo herdeiro poderia estar seguindo os passos de seu pai ao ter uma amante.

Camila Parker e Rose Hanbury WPA POOL / Getty Images (WPA POOL/Getty Images)

As semelhanças entre Rose Hanbury e Camilla Parker são muito evidentes. Ambas as mulheres são da alta sociedade, ambas são casadas com homens da realeza britânica e ambas foram alvo de escândalos devido a relacionamentos com membros da família real.

Rose Hanbury é a "Camila Parker 2.0"

Outro detalhe que se destaca é que Rose Hanbury é esposa de David Rocksavage, que era a pessoa responsável por segurar a coroa para a rainha Elizabeth II. Após a morte da monarca, o homem se tornou assistente do rei Charles III e até esteve com ele durante sua coroação.

É muito importante lembrar que Rose Hanbury estava presente na cerimônia, um fato que é comparado com a presença de Camila Parker Bowles no casamento de Lady Di e Charles. O apelido “Camila 2.0″ tem causado um grande alvoroço nas redes sociais, muitos usuários criticam a atitude da imprensa por comparar as duas mulheres sem ter evidências suficientes de um caso amoroso com o príncipe William.