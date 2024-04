Meghan Markle e Príncipe Harry Rei Charles deixa Harry furioso com comentário sobre Meghan Markle (Chris Jackson/Getty Images)

O príncipe Harry teria mais de uma razão para estar furioso com seu pai e com a monarquia britânica. Recentemente, ganhou destaque um comentário forte que o rei Charles III fez ao duque de Sussex sobre Meghan Markle, expressando certo desdém pela ex-atriz de Hollywood.

Enquanto o príncipe Harry está focado em seu retorno ao Reino Unido para celebrar o décimo aniversário dos Jogos Invictus sem a companhia de Meghan Markle após o diagnóstico de câncer de Kate Middleton e do rei Charles III, a relação entre o monarca britânico e o duque de Sussex continua se deteriorando após um comentário terrível.

Príncipe Harry / Meghan Markle Os ex-duques de Sussex foram expostos da pior maneira (Chris Jackson/Getty Images)

O escritor Robert Jobson revelou um episódio particularmente especial e impactante que deixou o príncipe Harry furioso durante uma reunião anterior ao casamento dos duques de Sussex, na qual estavam envolvidos os príncipes e o rei. O duque de Sussex tinha a intenção de informar ao seu pai sobre suas intenções de se casar com Meghan Markle.

No entanto, William já teria revelado a verdade ao pai. Quando Harry decidiu contar, William interveio com um aviso: “Tem certeza, Harold?” Dando-lhe uma última chance de voltar atrás antes de se casar com a antiga atriz americana.

Rei Charles III / Meghan Markle / Príncipe Harry Palácio de Buckingham (WPA Pool/Peter David Josek / Getty Images / AP)

O maior problema aconteceu quando Charles disse a Harry que talvez não conseguisse sustentar financeiramente Meghan por suas responsabilidades com Camila, Kate e William e seus filhos no futuro. Acredita-se que o rei afirmou que “não poderia se dar ao luxo de pagar a Meghan no futuro”. Além disso, diz-se que essa revelação deixou Harry furioso.