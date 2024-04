Peacemaker inicia a produção de sua segunda temporada: veja o que se sabe

Após mais de dois anos desde o final de sua primeira temporada, a série ‘Peacemaker’ está em andamento com a produção de sua aguardada segunda temporada.

James Gunn, criador e diretor da série de super-heróis da Max, compartilhou notícias emocionantes em sua conta do Instagram ao publicar uma selfie refletida no característico capacete de Peacemaker.

Gunn acompanhou a imagem com o título "Dia 1 S2. 🧜‍♂️", referindo-se ao início da segunda temporada.

Este emoji foi adotado pelos fãs como um aceno, já que na primeira temporada o personagem Vigilante, interpretado por Freddie Stroma, revelou que era seu emoji favorito, descrevendo-o como algo que significa "feliz, triste e tudo mais".

Elenco

A bem-sucedida série conta com John Cena no papel principal de Peacemaker, um personagem violento, mas sensível.

Além de Cena, o elenco da primeira temporada incluiu Danielle Brooks, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee e Robert Patrick, que interpretou o White Dragon, o pai de Peacemaker.

Visão de Gunn

Em uma entrevista com a Variety após o final da primeira temporada, James Gunn compartilhou sua perspectiva sobre o personagem e sua jornada pessoal:

"O mais importante para mim na primeira temporada era quem era o Pacificador e para onde ele estava indo. Qual era a sua jornada pessoal? As reviravoltas e a trama e tudo isso são secundários em relação a quem ele era como personagem e quais eram suas mudanças, assim como os outros personagens e onde começavam e terminavam, porque todos têm pequenas mudanças para si mesmos, com exceção do Vigilante, que é uma espécie de linha reta o tempo todo."

E concluiu: "Então eu sei onde começa e onde termina Pacificador, mas estou brincando com outras ideias em torno disso e como vai se desenvolver".

A notícia do início da produção da segunda temporada de ‘Peacemaker’ animou os fãs, que estavam ansiosos pelo retorno da série.

À medida que ‘Peacemaker’ continua, os fãs estarão atentos a futuros anúncios e entusiasmados com o que reserva a segunda temporada desta amada série de super-heróis.