O “minisode 3: TOMORROW” do TOMORROW X TOGETHER estreou em #3 na parada Billboard 200

Os ícones globais da Geração Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI) fizeram uma impressionante estreia na mais recente lista Billboard 200 (datada de 20 de abril), entrando em terceiro lugar com seu sexto mini álbum, minisode 3: TOMORROW. O último lançamento do grupo registrou 103.500 unidades vendidas, tornando-se o álbum mais vendido da semana.

Desde o lançamento de seu álbum de estreia ‘The Dream Chapter: STAR’ em março de 2019, o TOMORROW X TOGETHER tem aparecido constantemente no Billboard 200, com sete álbuns em coreano e três lançamentos japoneses. Agora, o grupo se junta ao BTS como os únicos dois atos de k-pop que entraram na lista 10 vezes.

TOMORROW X TOGETHER retorna com seu sexto mini-álbum ‘minisode 3: TOMORROW’ BIGHIT MUSIC

Desde o seu lançamento em maio de 2021, 'The Chaos Chapter: FREEZE' até 'minisode 2: Thursday’s Child' (maio de 2022), 'The Name Chapter: TEMPTATION' (janeiro de 2023), 'The Name Chapter: FREEFALL' (outubro de 2023) e seu último lançamento, 'minisode 3: TOMORROW', cinco dos lançamentos do quinteto conseguiram estrear no Top 5 do Billboard 200.

Recomendados

O 'minisode 3: TOMORROW' também rendeu aos ícones da Geração Z o seu recorde mais alto nas paradas oficiais do Reino Unido (datado de 5 de abril), ocupando o 7º lugar na lista oficial de álbuns independentes e o 8º lugar na lista oficial de downloads de álbuns. O álbum também alcançou o 4º lugar na lista dos melhores álbuns do Sindicato Nacional Francês de Publicações Fonográficas (SNEP).

Além de aparecer nas listas mais importantes do mundo, o TOMORROW X TOGETHER chama a atenção como os principais contadores visuais do k-pop, com camadas de experiências imersivas que acompanham o álbum. Um lyric video recentemente apresentado para "Deja Vu (Anemoia Remix)" mostra a silhueta de uma pessoa correndo eternamente, amplificando visualmente a sensação de nostalgia interminável transmitida pelo remix. O grupo também apresentou quatro conceitos visuais únicos (conceitos Light, Ethereal, Romantic e Promise) antes do lançamento do álbum, com fotos e videoclipes, cada um dos quais é uma representação visual de um fragmento da narrativa do álbum.

TOMORROW X TOGETHER retorna com seu sexto mini-álbum ‘minisode 3: TOMORROW’ BIGHIT MUSIC

Continuando com seu fenomenal sucesso, o TOMORROW X TOGETHER embarcará na etapa americana de sua turnê mundial ‘ACT: PROMISE’ a partir de 14 de maio, com 11 shows em 8 cidades.