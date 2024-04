Netflix: a minissérie viciante de 6 episódios que vai te deixar completamente impactado

O fim de semana sempre representa aquele momento tão desejado em que se aproveita para descansar das obrigações diárias, com um toque de nostalgia pelo desfrute de férias passadas. Por isso, é melhor recordar tudo isso com uma maratona da Netflix, especificamente com uma minissérie que pode ser vista em um único dia.

Keep Breathing: a minissérie de sobrevivência que chega ao limite do humano

As histórias de sobrevivência têm um elemento dramático e estimulante ao mesmo tempo, lembrando ao espectador de tudo o que a civilização deu como garantido: conseguir comida é tão simples como ir ao supermercado.

"A sinopse oficial revela que, quando o avião em que ela está viajando cai no meio das florestas canadenses, uma mulher deve enfrentar a natureza - e seus demônios pessoais - para sobreviver."

Recomendados

"Keep Breathing", com o título em inglês, é uma história de Liv Rivera, interpretada por Melissa Barrera, uma jovem advogada de Nova York que precisa viajar para Inuvik, uma pequena cidade no Canadá, mas seu voo é cancelado devido a problemas climáticos. Desesperada para chegar ao seu destino, ela consegue arranjar um transporte privado apesar de tudo.

Como prevê o enredo, Liv sobrevive ao desastre aéreo totalmente sozinha, no meio da natureza, começando sua verdadeira aventura. O pequeno avião caiu em um lago que estava congelado até recentemente, então a água está tão fria que ela tem dificuldade para respirar.

Sem qualquer preparação, suas primeiras tentativas de sobrevivência fracassam. Ele não consegue montar uma jangada com troncos, não sabe quais frutas pode comer e seu telefone não funciona. Além disso, ele tem que lutar contra um urso gigante, mas também aprende com o mesmo animal a escolher a comida que pode comer.

É uma minissérie que está totalmente disponível na Netflix e conta com oito episódios, perfeita para o fim de semana.