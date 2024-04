Milan segue os passos de sua mãe: compôs duas músicas após a separação de Shakira e Piqué

Vem com tudo. Shakira anunciou nesta terça-feira, 16 de abril, as datas de sua turnê mundial, que começará nos Estados Unidos em 2 de novembro, na Califórnia. Desde que se separou do pai de seus dois filhos, ela está imparável e brilhando com mais intensidade do que em qualquer outro momento de sua carreira musical. Milhões de fãs latinos estão ansiosos pelas datas dos shows em seus países. Esta é uma maneira pela qual a cantora retribuirá todo o amor que recebe.

Agora, a compositora está mais aberta a falar sobre sua vida, sua dor, sua carreira após o turbilhão causado pela separação de Gerard Piqué em 2022. Recentemente, ela deu uma entrevista para a revista colombiana Aló, na qual falou um pouco de tudo e, é claro, seus filhos Milan e Sasha surgiram neste espaço, pois agora ela é mãe solteira e é uma nova realidade com a qual está lidando e conseguindo superar apesar dos compromissos como mulher e artista.

“Não ter um marido em casa para ajudar com qualquer coisa tem sido um dos obstáculos que ela enfrentou, mas que também resolveu de muitas maneiras, pois agora se considera uma mulher completa. Shakira, como qualquer outra mãe solteira e trabalhadora, dá um jeito de estar sempre presente para seus dois ‘cavalheiros’.

A estrela musical contou ao meio de comunicação os grandes sacrifícios que faz para compartilhar seu tempo com Sasha e Milan, apesar de ter uma grande carga de trabalho, já que grava vídeos, protagoniza sessões de fotos, coordena tudo relacionado ao seu álbum e mais, ao ponto de que muitas vezes não dorme durante a madrugada, mas a partir das 9:00 da manhã do dia seguinte.

Então, é aí que surge a super mãe que tem no seu peito: “Cheguei em casa às 7:00 da manhã, meus filhos já estavam me esperando, então tomei café da manhã com eles e fiquei acordada junto com eles. Às vezes nem consigo dormir até a hora deles irem para a cama. Tem sido intenso, estou malabarizando tudo e é a primeira vez que tenho que lidar com tanto”, explicou a intérprete de ‘Sale el Sol’.

E uma forma de se conectar com seus filhos é através da música, pois os três a amam. Enquanto Sasha está aprendendo a tocar guitarra, seu irmão mais velho é um craque como baterista. Assim como para ela a música é uma forma de desabafo, também é para seu primogênito, que aos 11 anos já tem duas músicas escritas. Ela fez isso aos 8 anos.

Milan também drenou todos os seus sentimentos pela separação dos pais nessas letras. Shakira classificou as músicas tão sensíveis que “simplesmente fariam qualquer um chorar”. Mas ele não apenas as expressou em música, mas também as compôs para piano. Tudo indica que, antes de completar 15 anos, ele terá um grande repertório porque “sempre que se sente um pouco deprimido, vai ao piano e compõe música”.