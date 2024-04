Meghan Markle lança seu primeiro produto nos EUA: uma geleia

Meghan Markle revelou o primeiro produto de sua nova marca American Riviera Orchard: uma geléia de morango. O logotipo da marca, lançada em 14 de março através das redes sociais e do site, foi impresso no rótulo da geléia.

American Riviera Orchard

Segundo relatos, o nome da marca "American Riviera Orchard" parece ter sido escrito à mão por Meghan, já que o design tem um estilo de caligrafia do qual ela estaria trabalhando para desenvolver sua habilidade e colaborar em sua própria marca.

Embaixo de "American Riviera Orchard" está escrito "17 de 50", que seria o número do lote e indica que há 50 frascos no total.

"A compota de morango me faz feliz", legendou Delfina Blaquier, fotógrafa e esposa da estrela do polo Nacho Figueras na foto em suas Histórias do Instagram. "E eu ❤️ sua compota @americanrivieraorchard".

Geleia de morango e outros produtos de Meghan

Na sua foto anterior, Blaquier experimentou a geleia, espalhando o produto em uma fatia de pão e servindo em um prato com algumas morangos.

No entanto, a duquesa de Sussex não ficará apenas com a compota, mas planeja lançar sua nova marca de estilo de vida no final desta estação.

De acordo com uma fonte da People, a empresa "refletirá tudo o que ela ama: a família, a culinária, o entretenimento e a decoração da casa".

Meghan Markle também estará no mercado de cosméticos e decoração de casa

"Meghan acha perfeito o nome American Riviera Orchard. Ela acha autêntico. Mal pode esperar para o site ser lançado", acrescentou a fonte. "Ela está animada com seu mais recente empreendimento pessoal. Isso é algo que ela queria fazer há muito tempo. Ela está empolgada para compartilhar seu estilo e as coisas que ama".

Mas a nova empresária não para por aí. Além de geléias e outros doces comestíveis, Meghan procura marcas registradas para obter direitos exclusivos para vender produtos cosméticos, decoração de casa, artigos de papelaria, roupas de cama, pequenos eletrodomésticos de cozinha, condimentos, equipamentos de yoga, artigos de jardinagem e acessórios para animais de estimação.