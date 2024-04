Kaká abre o jogo sobre os motivos de sua separação com Caroline Celico

Ricardo Izecson dos Santos Leite, mais conhecido como Kaká, quebrou o silêncio. “O homem perfeito” sobre o qual as redes sociais não param de falar se pronunciou recentemente durante um podcast onde foi convidado, para responder às declarações feitas por sua ex-esposa Caroline Celico, que em declarações que se tornaram virais, afirmou que não pôde continuar com seu casamento porque o brasileiro era simplesmente perfeito demais para ela.

Diante destas palavras ditas pela cantora e que para muitos foram consideradas sem sentido, Kaká falou sobre como foi seu processo de separação nove anos atrás, explicando, entre muitas coisas, que naquele momento ele tentou dar tudo por seu casamento, no entanto, a decisão de sua esposa já estava tomada.

Em 2015, eu estava casado e minha esposa na época decidiu que não queria mais estar casada. Ela me disse: 'Não estou feliz e atribuo minha infelicidade ao casamento", começou dizendo o ex-jogador de futebol, que depois acrescentou que naquela época estava morando fora de seu país, especificamente nos Estados Unidos, mas Caroline Celico queria voltar para o Brasil.

"Fiz de tudo para que o divórcio não acontecesse, porque é aí que entra o conflito do cristão, pois nos ensinam que o cristão não se casa para depois se divorciar. Então eu disse: 'Vou lutar com todas as minhas forças.'"

"Mas chegou um momento em que ela insistiu e disse: 'Eu não quero mais, simplesmente não quero'. Então ela voltou para o Brasil, assinou os papéis do divórcio e nos divorciamos em dezembro de 2015. Fim, aqui termina a história com dois filhos maravilhosos como Luca e Isabela", acrescentou.

Para encerrar seu relato, ‘Kaká’ explicou que durante seu esforço para não deixar seu relacionamento morrer, ele recorreu a um livro que o ajudou muito. “Depois, li um livro de 40 dias chamado Prova de Fogo, este livro é incrível e para quem tem problemas no casamento, eu recomendo.”