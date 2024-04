J.K. Rowling critica Daniel Radcliffe e Emma Watson por seu apoio aos direitos trans

Mais uma vez, o mundo de Harry Potter está sob os holofotes, mas desta vez não é por aventuras mágicas ou duelos de feitiços. A autora J.K. Rowling está novamente envolvida em controvérsia, desta vez por suas críticas às antigas estrelas de Harry Potter, Daniel Radcliffe e Emma Watson, em relação ao seu apoio aos direitos transgênero.

Rowling, conhecida por sua franqueza em questões sociais e políticas, recorreu ao X (anteriormente Twitter) para expressar sua desaprovação em relação à postura de Radcliffe e Watson em relação aos direitos transgênero.

J.K. Rowling está novamente no centro da polêmica

Referindo-se a uma recente revisão independente da evidência médica sobre a transição de crianças, Rowling condenou celebridades que apoiam movimentos que ela percebe como uma ameaça aos direitos das mulheres e que defendem a transição de menores. Radcliffe e Watson ainda não abordaram publicamente seus pontos de vista sobre a transição médica de crianças, deixando incerta sua resposta às críticas de Rowling.

No entanto, esta não é a primeira vez que Rowling entra em conflito com a comunidade transgênero. Em junho de 2020, ela publicou um ensaio expressando ceticismo em relação aos direitos transgênero, o que lhe rendeu críticas de defensores LGBTQ e estrelas da franquia Harry Potter.

Radcliffe, que interpretou o icônico Harry Potter, expressou seu apoio às mulheres trans em uma declaração para o Projeto Trevor, enfatizando a importância de respeitar as identidades trans. Watson, que interpretou Hermione Granger na tela, compartilhou opiniões semelhantes em X, afirmando que os indivíduos transgêneros merecem viver sem escrutínio constante ou negação de suas identidades.

Embora algumas pessoas tenham apoiado Rowling, outras se solidarizaram com a comunidade transgênero. Rupert Grint, que interpretou Ron Weasley, expressou seu apoio às pessoas transgênero, afirmando seu direito ao amor e à aceitação. Apesar dos laços familiares com Rowling, Grint reconheceu seu desacordo com suas opiniões, destacando as complexidades dos relacionamentos familiares em meio a opiniões divergentes.