Isabelle e Matteus falam sobre o futuro do relacionamento pós BBB 24 e brother cita Deniziane: “Muito delicado”

Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar no BBB 24, respectivamente, tem muito o que comemorar. Além do pódio, do carinho do público e da amizade estabelecida dentro do reality, principalmente com Davi, os dois acabaram engatando um romance na reta final do programa.

Após a final do reality, que aconteceu na noite da última terça-feira (16), os dois falaram sobre o futuro do relacionamento em entrevista ao gshow.

Primeiro, o casal admitiu que o campeão Davi foi um dos responsáveis pela aproximação entre os dois. “Eu assumo que o Davi foi um dos responsáveis por essa virada de chave”, disse Matteus.

O gaúcho também comentou sobre outro envolvimento dentro da casa, que acabou o deixando receoso para se aproximar de Isabelle.

“Eu estava com um sentimento do negócio de ter ficado com a Deniziane, de ter ficado aquela angústia e toda pressão do jogo. E o fato de a gente se votar, a gente adorava dançar junto, que era uma coisa que a gente deixava muito claro, mas ficava aquela coisa”.

Isabelle também relembra o início de convívio com Matteus, que era inclusive sua opção de voto, e vice-versa.

“A gente era alvo. Ele era um grande alvo pra mim, eu votava nele. Ele já foi ao Paredão com o meu voto, eu já fui ao Paredão com voto dele. E também tinha essa inflexibilidade porque eu tinha muito respeito pelo que ele tinha vivido dentro da casa”.

Contudo, com o passar dos dias de confinamento, a dupla de dança acabou se aproximando, e o primeiro beijo surgiu após uma aposta, caso Isabelle retornasse de um Paredão.

Futuro do relacionamento

No ‘Bate-Papo BBB’, ocorrido logo após o fim do programa ao vivo, o casal ainda disse que vai conversar sobre o futuro da relação.

“Agora é um momento muito delicado. Agora, a gente vai conversar, vai ver nossas famílias, ver como serão os próximos capítulos, mas o carinho é inegável”, declarou Alegrete, mas avisou que irá no Amazonas visitar a manauara.

“Eu falei pra ele que, independente de qualquer coisa, eu quero muito que ele vá para o Amazonas para ele viver esse intercâmbio cultural. E, eu também, porque a cultura dele é muito linda, é uma cultura completamente atípica da minha, e eu quero também viver, conhecer”, completou Isabelle.

Mães opinam sobre casal

Enquanto mãe de Isabelle demonstrou apoio ao casal ‘Mabelle’, confeccionando inclusive uma camiseta com a frase que Matteus utilizou para conquistar a manauara, a mãe do gaúcho queria que ele tivesse mantido a promessa de não se relacionar com ninguém no reality.

