Homenagem inusitada: James Hetfield, vocalista do Metallica, mistura cinzas de amigo à tinta de sua nova tatuagem

Tatuagens são formas conhecidas de homenagear alguém que já se foi e eternizar momentos ou lembranças com estas pessoas queridas. Foi justamente isso que James Hetfield, vocalista da lendária banda de rock, Metallica, decidiu fazer para eternizar a memória de Lemmy Kilmister, falecido líder de outra famosa banda de rock, o Motörhead.

Segundo publicado pela A Rádio Rock, James compartilhou o resultado da tatuagem por meio do Instagram oficial da banda, e aproveitou para revelar uma curiosidade um tanto quanto inusitada sobre o feitio do desenho escolhido.

Na publicação, o cantor mostrou o desenho feito em seu dedo médio e que faz menção ao clássico do rock “Ace of Spades”. No entanto, apesar de parecer uma tatuagem pequena e comum, ela vai muito além disso.

Componente inusitado

Acontece que a tinta utilizada para fazer a tatuagem no dedo médio de Hetfield foi levemente misturada com uma pequena porção das cinzas de Lemmy, que foram enviadas a ele como um presente após a morte e cremação do líder do Motörhead em 2015.

Na legenda da foto, é possível ler a seguinte mensagem:

“Com a mão firme do amigo e tatuador Corey Miller, essa tatuagem. Uma saudação ao meu amigo e inspiração Lemmy Kilmister. Sem ele o Metallica não existiria. Tinta preta misturada com uma pequena pitada das cinzas de Lemmy que carinhosamente foram entregues a mim. Agora ele ainda é capaz de voar ao redor do mundo”.

Em meio aos comentários da publicação, seguidores do Metallica elogiaram a atitude de James. “Lemmy sempre estará com James agora!”, comentou um seguidor. “É insano! Mas alguém sabe dizer se isso não pode ser prejudicial para a pele?”, questionou outro.

Corey Miller, artista responsável pela tatuagem, é dono de um estúdio de tatuagem na Califórnia e integrante do reality show de tatuagens LA Ink.