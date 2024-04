Familiares, amigos e médicos de OJ Simpson assinaram um acordo de confidencialidade antes de sua morte

Os quatro filhos de OJ Simpson, incluindo os dois mais novos que teve com a falecida Nicole Brown Simpson (Sydney e Justin), estiveram ao lado dele em seu leito de morte, além de outros familiares, amigos e profissionais de saúde, mas todos foram obrigados a assinar um acordo de confidencialidade para não fornecer informações sobre seus últimos dias.

Os dados foram notificados pelo TMZ, que indicou que na última sexta-feira, o médico informou à família que ele estava na fase de transição para a morte. Desde então, uma média de 30 a 50 pessoas, entre familiares e amigos, foram visitá-lo em sua casa, onde ele estava em cuidados paliativos. Muitos dos que foram vê-lo viajaram para se despedir.

Embora a visita de seus entes queridos tenha sido permitida, a todos que entraram em seu quarto não foi permitido entrar com telefone para proteger a privacidade do ex-jogador da NFL e ator. Os médicos e enfermeiros também não podiam entrar com seus celulares.

Recomendados

O meio citado relata que OJ Simpson mal conseguia falar, mas mesmo assim recebeu a visita de seus entes queridos.

OJ Simpson, seus filhos e uma acusação de assassinato

Tratado faz com que a privacidade de seus últimos dias seja mantida AP / Myung J. Chun (Myung J. Chun/AP)

Como você se lembrará, OJ Simpson teve quatro filhos. Os dois mais velhos são Jason e Arnelle, que ele teve de seu casamento com Marguerite Whitley. Depois, nasceram Sydney e Justin, frutos de seu relacionamento com Nicole Brown Simpson, que foi assassinada em 12 de junho de 1994.

O TMZ afirma que os quatro filhos de Simpson estavam com ele em seus últimos momentos, mas não se sabe exatamente quando chegaram.

O acompanhamento de seus filhos menores Sydney, de 38 anos, e Justin, de 35, surpreende muitos, considerando que seu pai foi acusado pelo assassinato de sua mãe. Embora tenha sido absolvido da acusação de homicídio, posteriormente foi considerado civilmente responsável, não apenas pela morte dela, mas também pela de Ron Goldman.

Apesar de tudo, OJ Simpson criou seus filhos mais novos, mas não se sabe o quão próximos eles eram dele já como adultos.

O falecimento de OJ Simpson ocorreu na última quarta-feira. Seus familiares confirmaram que ele faleceu de câncer. "Em 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu em sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este momento de transição, sua família pede que respeitem seus desejos por privacidade e graça", diz um breve comunicado divulgado em X.