Esta é a série documental na Netflix que não pode perder se é apaixonado pelo tema de fenômenos inexplicáveis

A Netflix tem um amplo catálogo de séries e filmes de todos os gêneros, no entanto, as séries documentais estão ganhando um terreno importante. Isso ficou evidente na lista dos ‘mais assistidos’ que a plataforma publica toda semana, pois em várias ocasiões vários títulos que o público aclama conseguiram se destacar.

Especialmente aqueles que lidam com casos sobrenaturais ou inexplicáveis estão dando o que falar com toda a razão.

Estas produções, que vão desde investigações paranormais até relatos de crimes não resolvidos, ganharam uma base de seguidores fervorosos e geraram um fenômeno cultural que desperta a curiosidade e o mistério na mesma medida.

Recomendados

Arquivos do Inexplicado Netflix (Netflix)

Uma das razões fundamentais por trás do apelo das séries documentais sobre casos sobrenaturais ou sem explicação é a nossa fascinação inata pelo desconhecido. Desde tempos imemoriais, os seres humanos têm procurado respostas para perguntas além da nossa compreensão, e essas séries nos convidam a explorar os cantos mais sombrios da mente humana e do universo.

Arquivos do Inexplicado Netflix (Netflix)

Um dos programas que tem chamado a atenção é ‘Arquivos do Inexplicado’, que levará a sua imaginação ao limite.

O que é ‘Arquivos do Inexplicado’?

A Netflix adicionou recentemente ‘Arquivos do Inexplicado’ ao seu catálogo, uma nova série documental que investiga desde encontros assustadores até estranhas desaparições, aparições misteriosas e casos arrepiantes não resolvidos. Cada episódio apresenta diferentes experiências com relatos em primeira mão de fenômenos estranhos, juntamente com especialistas e moradores locais.

Os episódios revisam um sequestro alienígena no Mississippi, a investigação do governo dos Estados Unidos sobre mais de 650 objetos não identificados. A série contextualiza cada evento com notícias, documentação, testemunhos de testemunhas e análises de especialistas.

Estes são alguns episódios que encontrará

Arquivos do Inexplicado Netflix (Netflix)

O caso da plantação Myrtles em St. Francisville, Louisiana, tem sido considerado "um ímã" tanto para visitantes quanto para espíritos. Rumores dizem que os espectros de seu passado sombrio vagam pela pousada histórica, atraindo a curiosidade de muitos.

O caso do Lago Lanier, um lago artificial na Geórgia que testemunhou centenas de vidas perdidas e inspirou inúmeras histórias de terror. Diz-se que os fantasmas dos afogados rondam suas águas, ameaçando os residentes e curiosos que se atrevem a se aproximar.

O caso do Monte Shasta, um vulcão ativo no norte da Califórnia, considerado sagrado pela tribo Karuk. Além de sua importância cultural, a montanha está envolta em mitos e lendas, desde a mítica Lemúria até um albergue de esqui que foi apontado como amaldiçoado.

O caso de algumas misteriosas gotas que caíram do céu, em 1994, em Oakville, Washington, deixando os residentes doentes e semear o mistério sobre sua origem. Alguns especularam se essas gotas poderiam ter sido criaturas marinhas arrastadas pelo mar, enquanto outros temiam algo mais sinistro.