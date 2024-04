Essa foi a reação de Jojo Todynho ao descobrir quem venceu o BBB 24

A grande final do BBB 24 marcou a noite da última terça-feira (16) e moveu uma verdadeira multidão de anônimos e famosos na torcida pelos três finalistas do programa. Após uma votação recorde, que incluiu votos únicos e votos da torcida, o motorista de aplicativos Davi foi consagrado o mais novo milionário do Brasil e levou para casa o prêmio de R$2.920.000,00.

Em meio aos torcedores de Davi, uma cantora que tem história em reality shows, e inclusive se consagrou campeã na edição em que participou, fez questão de assistir o anúncio do campeão do BBB 24 e compartilhar sua reação com seus milhares de seguidores no Instagram.

A live feita por Jojo Todynho durante a final do BBB 24 contou com a participação de seus seguidores que acompanharam a reação da funkeira e não deixaram de comentar, e celebrar, a vitória de Davi. O registro ficou salvo no perfil de Jojo e segue recebendo diversos comentários de apoio.

No vídeo, a cantora pula, grita e comemora a vitória do participante, chegando até mesmo a derrubar no chão a amiga que a acompanhava na live. Emocionada, ela revela: “Ah! Ganhamos! Não tinha como ser outro!”.

Os seguidores também reagiram

Com o compartilhamento das imagens, os seguidores de Jojo também fizeram questão de se pronunciar sobre a vitória do motorista de aplicativo, e ressaltaram o fato de que, além da vitória na competição, Davi também poderá conquistar seu sonho e se tornar médico.

“Aceita! O preto é milionário e vai ser Dr.! A favela venceu!”, comentou uma seguidora, ao que outro seguidor completou: “Davi leva história! Leva garra! E leva o protagonismo do jogo! No pódio criado pelo público ele nunca saiu do primeiro lugar!”.

Uma terceira seguidora foi além e comparou a comemoração de Jojo com a animação de outra participante da edição do BBB 24: “Davi ganhou e ela comemorou estilo Bia. Derrubou a amiga”.