Escândalo na coroa britânica: rei Charles sofre traição dolorosa em seu momento mais vulnerável

A coroa britânica tem estado sob os holofotes desde o início do ano. A lista dos diferentes eventos que têm abalado as estruturas e vários membros é longa. Por um lado, no meio de janeiro, o rei Charles III anunciou ao mundo que foi diagnosticado com câncer, o que o obrigou a abandonar suas responsabilidades reais e contar com o apoio de Camilla. Depois disso, ele começou a se concentrar totalmente em seu tratamento.

A terrível traição que o rei Charles III sofreu em um de seus momentos mais delicados

No entanto, a paz durou pouco devido ao estado de saúde de Kate Middleton e todo o sigilo em torno de sua cirurgia abdominal. Duas semanas atrás, a princesa de Gales deu um passo à frente e revelou que também está sofrendo de câncer.

O rei Charles III esteve presente na Missa de Páscoa na Capela de Saint George (Getty Images)

Voltando ao monarca inglês, desde que anunciou sua aposentadoria de suas obrigações reais, seu tratamento tem sido a maior prioridade. De acordo com as últimas informações, foi durante este momento de fraqueza que ele sofreu uma traição severa por parte de um membro de seu círculo íntimo.

Atualmente, a coroa britânica enfrenta um novo problema. De acordo com o Daily Mail, o rei Charles III teria sido traído por um de seus conselheiros, que teria tentado enganá-lo “cínicamente” para que contratasse “um amigo para um trabalho no Palácio”. O mais terrível de tudo isso é que a traição ocorreu durante um dos momentos mais delicados que Charles III está passando, já que ele está em pleno tratamento.

O monarca inglês foi traído por um conselheiro de seu círculo íntimo

Conforme revelado pelo meio de comunicação inglês, a fim de parar tudo, o secretário particular do rei ordenou “uma vergonhosa mudança de sentido na indicação”. Como mencionado, a situação do monarca é delicada e as instruções recebidas por toda a equipe estão bem claras. E é que o rei não deve ser incomodado enquanto estiver em tratamento. Por isso, parte do pessoal do palácio viu essa situação como algo terrível.

Rei Charles III e Camila Parker (Petr David Josek/AP)

“Quando o Rei está em Londres, ele está aqui para receber tratamento e, portanto, muitas vezes pode ser um momento difícil para ele. Os assistentes mais próximos de Charles o conheciam bem o suficiente para saber que deveriam tê-lo deixado em paz naquele momento”, revelou uma fonte de total confiança ao Daily Mail.