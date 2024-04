Ele ficou bravo? O momento incomum do Rei Felipe VI ao ser beliscado por uma menina

O momento incomum do Rei Felipe VI ao ser beliscado por uma menina Handout / Getty Images (Handout/Spanish Royal Household via Gett)

Embora o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia tenham protagonizado diferentes escândalos nos últimos meses devido à suposta infidelidade dela com o monarca, a verdade é que eles têm evitado completamente as acusações e têm sido vistos juntos em várias ocasiões.

Cada uma de suas saídas é analisada minuciosamente, mas eles continuam firmes em suas convicções e cada vez mais buscam estar próximos do povo, por isso em várias ocasiões se aproximaram da multidão para cumprimentar, apertar mãos e até tirar fotos.

É por isso que, durante a visita a Las Palmas de Gran Canaria para presidir a entrega dos Prêmios Nacionais de Inovação e Design 2023, concedidos pelo Ministério da Ciência, os reis não hesitaram em cumprimentar um grupo de pessoas e alunos que estavam do lado de fora do Edifício Miller, mas um momento em particular chamou a atenção de todos.

O momento em que o Rei Felipe VI é beliscado

Entre abraços, sorrisos e apertos de mão, a rainha Letizia e o Rei Felipe se aproximaram para compartilhar com seus seguidores, mas não contavam com a astúcia de uma pequena que, ao ter o rei tão perto, decidiu dar-lhe um para ver se ele era de carne e osso.

Nas imagens que se tornaram viral nas redes sociais, podemos ver como Felipe ri ao ver a astúcia da garotinha que segurou sua mão e o beliscou sem medo algum, o que causou risos nas redes sociais.

Longe de ficar zangado, ele mostrou-se muito amável e empático, por isso não hesitou em sorrir e acariciar o rosto da menina, um gesto que certamente ela nunca esquecerá. Da mesma forma, cumprimentou as outras crianças presentes e conversou com elas.

Letizia seguiu seu exemplo e até se abaixou para ficar na altura das crianças e iniciar uma agradável conversa com elas.

Sem dúvida, os reis de Espanha têm recebido muitos elogios por manterem uma postura gentil e humilde diante dos mais pequenos e, depois de muito tempo, as críticas e apontamentos se transformaram em aplausos, ovações e agradecimentos.

“Que bonitos os reis mostrando-se tão próximos”, “Bonito gesto de ambos”, “Se eu fosse a menina, teria feito o mesmo”, “Hahaha. A menina não ia ficar com dúvidas”, “O Rei sempre tão perfeito”, foram alguns dos comentários.