Com casos recentes, Linha Direta gera reações antes mesmo de voltar à Globo

Com casos recentes, 2ª temporada do Linha Direta já vira sucesso na internet (Fábio Rocha/Globo)

Após ajudar na prisão de 37 pessoas, o Linha Direta volta à Globo com casos recentes, como o da menina Beatriz Mota, que foi um dos mais comentados nas redes sociais depois que a Globo divulgou a chamada do programa apresentado por Pedro Bial.

“Acabei de ver a chamada do programa Linha Direta! O caso da menina Beatriz, que foi morta dentro da escola de Petrolina (PE), até hoje os pais lutam por uma resposta. Quem matou? Quem mandou e o porquê? Todo nordeste ficou em pânico com tudo isso. Não perderei quinta”, escreveu um fã, no X, antigo Twitter.

“Nossa, vou assistir esse Linha Direta! Nunca esqueci desse caso, quando passou no Fantástico A menininha desapareceu e foi assassinada dentro da escola, no dia de uma festa. Curiosa pra saber o que já descobriram. Não é possível que não encontrem esse infeliz que fez isso”, declarou outra pessoa.

Recomendados

A nova temporada do #LinhaDireta estreia na próxima quinta-feira! pic.twitter.com/J2yzpR3E6m — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 9, 2024

Desta vez, Pedro Bial e a equipe do Linha Direta, que voltou ao ar em 2023, depois de um longo período fora da TV, vai revelar detalhes de casos que ainda seguem abertos, já que a 2ª temporada pretende auxiliar em casos recentes.

Um perfil do X disse que estava “ansioso para a nova temporada”, já outro afirmou que “é muito bom quando o Linha Direta divulga casos que ainda estão em aberto”, lembrando que o programa estreia no dia 18 de abril.

as quintas da globo após #Renascer com o fim do reality....super leves #OsOutros e #LinhaDireta

que gostoso ..... pic.twitter.com/SJTfVDmXlF — ⲄⲞꓓⲄⲒꓖⲞ ⲘⲈⲚꓓⲈⲊ (@babilloon) April 16, 2024

“Eu seguia a conta do instagram da mãe da Beatriz e me deixava triste ver o quanto ela lutava para divulgar o caso da filha para não deixar cair no esquecimento”, pontuou a fã da atração, que substitui o BBB.

Segundo Flávio Ricco, do Portal R7, Pedro Bial deve usar ainda mais tecnologia na 2ª temporada do Linha Direta, que agora está mais focado em temas de utilidade pública, como feminicídio, homofobia, racismo, saúde mental e golpes da internet.