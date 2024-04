Cannes 2024: estes são os filmes que estarão competindo pela Palma de Ouro

O prestigioso Festival de Cannes deste ano promete ser um evento cheio de emoções e competição cinematográfica de alto nível. Com um total de 19 filmes em competição, a 77ª edição do festival oferecerá uma ampla variedade de propostas fílmicas que vão desde biografias até dramas históricos e filmes de ficção científica.

Um dos filmes mais esperados é "The Apprentice" de Ali Abbasi, que narra a história do jovem Donald Trump durante a criação de seu império imobiliário nos anos 70-80. Outra proposta intrigante é "Motel Destino" de Karim Anouz, uma "comédia sexual" que explora a questão do desejo em 2024 no Brasil.

A competição oficial de Cannes 2024 está aqui

Andrea Arnold apresenta "Bird", um filme estrelado por Barry Keoghan e Franz Rogowski. Jacques Audiard, vencedor da Palma de Ouro em 2015, retorna com "Emilia Pérez", um thriller musical ambientado no tráfico de drogas no México e estrelado por Selena Gomez, Zoe Saldaña e Edgar Ramírez. Magnus Von Horn apresenta "The girl with the Needle".

O aclamado diretor Sean Baker apresenta "Anora", que segue a vida de uma trabalhadora sexual entre Nova Iorque e Las Vegas, enquanto Francis Ford Coppola retorna com "Megalópolis", uma história épica sobre a destruição e reconstrução de uma megalópole, com um elenco estelar que inclui Adam Driver e Forest Whitaker.

David Cronenberg surpreende com "The Shrouds", um filme sobre a perda de entes queridos e a conexão com os mortos, estrelado por Vincent Cassel e Diane Kruger. Coralie Fargeat apresenta "The Substance", um filme gore que marca o retorno de Demi Moore às telonas. Payal Kapadia filma o desejo de duas mulheres na Índia em "All we imagine as light", enquanto Yorgos Lanthimos retorna com "Kind of Kindness".

Um ano promissor para Cannes

Miguel Gomes narra a história de um funcionário britânico em "Grand tour", enquanto Christophe Honoré presta homenagem a Marcello Mastroianni em "Marcello Mio", com Catherine Deneuve e Benjamin Biolay no elenco. Jia Zhang-Ke apresenta "Caught by the tides", uma epopeia cinematográfica que atravessa 25 anos de história da China.

Gilles Lellouche apresenta “L’amour ouf” e Agathe Riedinger estreia com “Diamant Brut”. Paul Schrader reúne Uma Thurman e Richard Gere em “Oh Canada”, uma adaptação de um livro de Russell Banks. Kirill Serebrennikov foca no escritor russo Eduard Limonov em “Limonov, a balada de Eddie”, enquanto Paolo Sorrentino filma amores impossíveis em “Parthenope”.