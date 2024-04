Campeão do BBB 24, Davi já definiu o que irá fazer com o prêmio de R$ 2,9 milhões Imagem: reprodução Globo

Davi Brito se sagrou campeão do BBB 24 na última terça-feira (16) e levou o maior prêmio da história em uma única edição: R$ 2,92 milhões.

Com 60,52% dos votos, o baiano viu os amigos de confinamento Matteus e Isabelle em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O gaúcho levou 24,50% de votos e a manauara 14,98%.

Após a final do reality, o jovem conversou com Ed Gama e Thaís Fersoza no ‘Bate-Papo BBB’. Entre os diversos assuntos comentados, como as brigas com os participantes e o apoio dos famosos, revelou a primeira coisa que iria fazer com o prêmio milionário.

“Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, disse o jovem de 21 anos. Ele explica que, é muito grato ao local em que a mãe mora, contudo, existe o risco de acidente no imóvel, devido a um barranco nos fundos.

“Toda vez que chove a terra desce no fundo do quintal. Se aquele barranco cair, pode até cair na casa, e ela estiver dormindo no quarto, que fica perto...”, diz o campeão.

⏯️ Após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi comentou sobre os primeiros planos que tem para o prêmio de R$ 2,92 milhões. Em conversa com Thais Fersoza e Ed Gama, no Bate-Papo BBB, o baiano revelou que quer dar uma casa pra a mãe. "Tirar ela de onde ela mora", disse Davi. pic.twitter.com/XLBvSBxcZD — Metrópoles (@Metropoles) April 17, 2024

Medo de rejeição

Davi também comentou sobre sua participação no reality, confessando que foi mais longe do que pensou. Ele também fala sobre a aproximação de Isabelle, terceira colocada, que o ajudou a chegar mais longe.

“Eu pensei que ia passar só uma semana dentro do Big Brother, porque as primeiras semanas foram as piores. Foi um mix de sentimentos e emoções, muita treta. A galera me desprezando na casa mesmo, me deixando de lado. Foi muita luta. E quem esteve do meu lado foi minha amiga Isabelle”.

Sobre a amizade com Isabelle, Davi disse: “Quem ficou comigo mais foi minha amiga Isabelle. Minha amigona ali mesmo, que eu conheci no Big Brother e vou levar pra minha vida aqui fora. Menina guerreira, esteve comigo em todos os momentos ali do lado do jogo”.

Apoio de famosos

Durante o bate-papo, o baiano também se mostrou surpreso com os famosos que o apoiaram. Seu conterrâneo Leo Santana inclusive mandou um recado, deixando o brother extremamente feliz.

“Valeu, Léo! Mano, Léo Santana, cara”, agradeceu.

Davi vendo o recado que o Leo Santana deixou para ele 🤧 #BBB24 pic.twitter.com/MdMJqjGu2s — Africanize (@africanize_) April 17, 2024

