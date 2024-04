BBB 24: Pela primeira vez, Deniziane fala sobre a relação de Matteus e Isabelle e revela se vai conversar com brother; assista

A reação de Deniziane assistindo aos beijos entre Isabelle e Matteus na final do BBB 24 virou meme, devido ao semblante sério, mas qual será a opinião do primeiro affair do gaúcho com a formação do casal ‘Mabelle’?

Eles colocando a reação da Deniziane vendo o beijo de Matteus e Isabelle! 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/Z70A3IOuNn — Portal de Reality (@portaldereality) April 17, 2024

Anny, que se envolveu com Matteus no início do reality, mas acabou terminando com o gaúcho pouco antes de ser eliminada, falou pela primeira vez sobre a formação do casal.

“Não tem como se arrepender sem saber o futuro. Agi conforme o que eu sentia naquele momento [do reality]”, disse Deniziane em entrevista.

Assista:

Ao ser questionada se torce para que Matteus e Isabelle continuem juntos, Deniziane diz: “Isso daí eu não vou responder. Acho que é muito íntima essa pergunta” pic.twitter.com/zJXtOz2e4N — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 17, 2024

Isabelle e Matteus falam sobre o futuro do relacionamento pós BBB 24 e brother cita Deniziane: “Muito delicado”

Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar no BBB 24, respectivamente, tem muito o que comemorar. Além do pódio, do carinho do público e da amizade estabelecida dentro do reality, principalmente com Davi, os dois acabaram engatando um romance na reta final do programa.

Após a final do reality, que aconteceu na noite da última terça-feira (16), os dois falaram sobre o futuro do relacionamento em entrevista ao gshow.

Primeiro, o casal admitiu que o campeão Davi foi um dos responsáveis pela aproximação entre os dois. “Eu assumo que o Davi foi um dos responsáveis por essa virada de chave”, disse Matteus.

No ‘Bate-Papo BBB’, ocorrido logo após o fim do programa ao vivo, o casal ainda disse que vai conversar sobre o futuro da relação.

“Agora é um momento muito delicado. Agora, a gente vai conversar, vai ver nossas famílias, ver como serão os próximos capítulos, mas o carinho é inegável”, declarou Alegrete, mas avisou que irá no Amazonas visitar a manauara.

“Eu falei pra ele que, independente de qualquer coisa, eu quero muito que ele vá para o Amazonas para ele viver esse intercâmbio cultural. E, eu também, porque a cultura dele é muito linda, é uma cultura completamente atípica da minha, e eu quero também viver, conhecer”, completou Isabelle.