A filha mais nova de Angelina Jolie seguirá seus passos? Ela já cresceu e agora estão preparando um projeto ambicioso juntas

Angelina Jolie tem sido uma das atrizes mais reconhecidas e respeitadas de Hollywood, cativando o público com seu talento na tela grande por décadas. Embora tenha uma carreira impecável como atriz, produtora e ativista, seu trabalho como mãe tem sido muito comentado, especialmente porque ela tem se dedicado sozinha a criar seus seis filhos.

Claro que qualquer um pensaria que tudo é mais fácil quando se é milionária como ela, mas a verdade é que a criação nunca é fácil e uma mãe presente como ela sempre lutará para dar o melhor para os seus, além do material.

A atriz se dedicou à criação dos filhos Jesse Grant / Getty Images (Jesse Grant/Getty Images)

Agora que seus filhos estão crescendo e atingindo a maioridade, a atriz tem dado a eles mais liberdade para definir seus próprios caminhos. Recentemente, sua filha Zahara saiu de casa para frequentar a universidade, assim como seu filho Maddox está se destacando no campo da bioquímica na Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul.

Recomendados

Agora é a sua filha mais nova, Vivienne Jolie-Pitt, quem está dando o que falar, pois, após evitar aparecer na frente das câmeras, finalmente mostrou o quanto cresceu e que caminho está seguindo.

Angelina Jolie inicia projeto ambicioso com sua filha

Angelina Jolie apareceu ao lado de sua filha Vivienne, de 15 anos, durante a noite de estreia do novo musical da Broadway The Outsiders, no Teatro Bernard B. Jacobs, na cidade de Nova York. A peça é baseada no romance de S. E. Hinton de 1967 e na adaptação cinematográfica de Francis Ford Coppola de 1983 sobre gangues rivais enfrentando as consequências da morte de um membro em 1964 em Oklahoma.

No evento, foram abordadas pela imprensa para falar sobre a parceria que fizeram em um novo projeto em que Vivienne trabalha como assistente de Jolie.

"A atriz disse sobre sua filha: 'Ela vai me corrigir. Ela vai dizer: 'Você não leu o memorando? Temos que fazer isso. Temos que passar por isso'. Ela tem sido uma assistente muito rigorosa. Ela leva isso muito, muito a sério'."

Quando lhe perguntaram quem é o "diretor de teatro mais importante" de sua família, a atriz respondeu imediatamente que é "Vivienne".

Em agosto, Angelina já havia expressado essa sede de sua filha por se envolver em projetos criativos. "Viv me lembra minha mãe no sentido de que não se concentra em ser o centro das atenções, mas em ser um suporte para outros criativos. Ela é muito reflexiva e séria sobre o teatro e trabalha duro para entender melhor como contribuir".

A cumplicidade entre Angelina e Vivienne Jolie-Pitt.

Vivienne Jolie-Pitt, a filha mais nova de Angelina Jolie e Brad Pitt, esteve sob os holofotes desde uma idade precoce, embora até agora não tenha se envolvido formalmente na indústria. Angelina sempre fez um esforço consciente para proteger a privacidade de seus filhos, a fim de lhes proporcionar uma infância o mais normal possível.

A atriz tem priorizado o bem-estar e a criação de seus filhos, incluindo sua filha Vivienne, com quem agora compartilha um vínculo muito especial devido ao interesse dela em direção e produção.

Vivienne, que nasceu em 2008, herdou o talento artístico de sua mãe e pai e tem demonstrado interesse em seguir os passos de seus pais na indústria do entretenimento. Na verdade, Vivienne fez sua estreia na tela grande em uma idade jovem, aparecendo ao lado de sua mãe no filme “Malévola” de 2014, onde interpretou a versão jovem do personagem Aurora.