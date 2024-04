“Sofía Vergara não está de luto”: atriz exibe seu novo romance e enquanto uns aplaudem, outros criticam

Sofía Vergara deu um novo começo ao deixar para trás sua história de amor com Joe Manganiello, após sete anos de casamento, pois embora apenas alguns meses tenham se passado desde a separação, a atriz abriu novamente as portas para o amor e, após vários rumores, finalmente confirmou isso.

Foi em julho de 2023 quando o ex-parceiro anunciou o fim de seu relacionamento por “diferenças irreconciliáveis”, embora mais tarde ela tenha confessado que ele queria ser pai, uma faceta que a atriz já havia deixado para trás ao ser mãe de Manolo, que já tem 31 anos.

Foi há alguns dias atrás que se soube que o divórcio finalmente foi concluído, embora ambos já tenham sido vistos em novos relacionamentos, no caso de Joe com a atriz Caitlin O'Connor e Sofia com o médico Justin Saliman.

No meio de críticas, Sofia Vergara exibiu seu novo romance

Sofía Vergara já não esconde mais o seu novo amor e, após várias saídas em que foram capturados por paparazzis, decidiu dedicar-lhe uma mensagem cheia de amor e elogios na sua conta do Instagram.

A diva de 51 anos orgulhosamente afirmou que foi seu novo namorado quem realizou uma cirurgia no joelho dela, já que ele é especialista em traumatologia, e ainda por cima cuidou dela durante sua convalescença.

"Se alguma vez você passar por uma cirurgia no joelho, certifique-se de conseguir um médico bonito que durma com você naquela noite!!!" escreveu ao lado de uma foto do especialista.

Mas isso não foi tudo, Vergara se mostrou perdidamente apaixonada ao confessar publicamente que o ama, situação que causou grande controvérsia entre seus seguidores.

"Amo-te, Dr. @jdsaliman", terminou a sua mensagem antes de se mostrar numa cama a descansar após o procedimento cirúrgico.

As reações não demoraram a aparecer e abriu-se um amplo debate nas redes entre aqueles que a apoiam por dar uma nova chance e aqueles que a criticam por dizer "eu te amo" apesar do pouco tempo desde a separação e o início do relacionamento.

“Que bom que não guardou luto por alguém vivo”, “Rei morto, Rei posto”, “Que rápida”, “Que decepção de mulher, não pode ficar sozinha”, “Isso é um saiu e outro entrou, bem feito para ela”, “Não guardou luto”, “Igualzinho ao seu primeiro ex”, “Já tem substituto e se divorciou quase ontem”, foram alguns comentários.