Keanu Reeves junta-se ao elenco de ‘Sonic the Hedgehog 3′ como Shadow

É um fato que muito poucos viram chegando e menos ainda reconheceram quando em 2020 foi lançado o primeiro filme do ‘Sonic the Hedgehog’: estamos vivendo uma era dourada de adaptações de videogames para o cinema e séries de TV. Um período de glória onde ‘The Last of Us’, ‘Mortal Kombat’, ‘Halo’, ‘Super Mario Bros.’ e agora até ‘Fallout’ se tornaram grandes produções com aceitação global devido à qualidade de suas histórias e outros valores de produção. É aqui, neste cenário, que Keanu Reeves se integra.

O primeiro filme do Sonic pegou todos de surpresa, mas desde o início já apontava alto com Jim Carrey escalado como o principal antagonista desta franquia, o Doutor Robotnik, em um papel insano que destaca ao máximo as habilidades cômicas do brilhante comediante.

Review do filme do Sonic

Ele, juntamente com as sábias decisões da equipe de produção, como esse movimento de mudar o design do Sonic antes do lançamento do primeiro filme, transformaram esta saga em algo imperdível para os fãs casuais e devotos do ouriço azul.

A segunda parte desta aventura não desapontou ninguém, pelo contrário, elevou as expectativas para o que está por vir e agora temos certeza: definitivamente compraremos um ingresso para ver o terceiro filme.

‘Sonic the Hedgehog 3′ escala Keanu Reeves como Shadow

Numa reviravolta absolutamente inesperada para esta trilogia, o The Hollywood Reporter revelou que ninguém menos que John Wick, o incrível ator Keanu Reeves, se juntará ao elenco de ‘Sonic the Hedgehog 3′ no papel de Shadow, o que traria sérias implicações para as possibilidades da trama do filme:

“Keanu Reeves está acelerando em direção a outra franquia com a estrela de ‘John Wick’ se dirigindo ao ‘Sonic the Hedgehog 3′. Ele dará voz ao popular personagem chamado Shadow”, de acordo com várias fontes informadas ao The Hollywood Reporter.

Este relatório antecede o fato de que a produção do ‘Sonic the Hedgehog 3′ acabou de concluir sua fase de filmagens no final do mês passado de março de 2024, de fato, apenas algumas semanas atrás foi lançado um teaser muito breve durante a CinemaCon 2024 pela Paramount.

Como complemento, temos a notícia 100% confirmada do mês passado, em fevereiro, onde foi confirmado que Jim Carrey retomaria seu papel como Dr. Robotnik. Então, agora o veríamos compartilhando a tela ao lado de Keanu Reeves, elevando as expectativas até o limite.

Sonic 3 chegará aos cinemas este ano a partir de 20 de dezembro de 2024, enquanto a série do Knuckles, exclusiva para o Paramount Plus, começará a ser exibida na plataforma em 26 de abril de 2024.

Será um ano de festa para os fãs do Sonic, sem dúvida.