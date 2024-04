Filho de Will Smith e Justin Bieber se beijam e fãs alertam Hailey sobre sua ‘amizade colorida’ de anos

Jaden Smith, filho de Will Smith, causou polêmica mais uma vez e desta vez com Justin Bieber, durante este fim de semana do Coachella.

Através das redes sociais circula e viralizou um momento protagonizado pelos famosos cantores no famoso festival que gerou polêmica.

O estranho beijo que Justin Bieber e Jaden Smith protagonizaram no Coachella

Jaden Smith e Justin Bieber se beijaram neste fim de semana quando se encontraram no famoso festival e o vídeo do momento viralizou nas redes.

Muitos têm criticado, especialmente Justin, que é casado, e têm alertado Hailey Bieber, pois afirmam que os jovens poderiam ter algum tipo de romance e não é recente.

No vídeo, vemos que Jaden chega por trás de Justin e, brincando, o segura por trás e até dançam juntos, depois se abraçam e se dão um beijo na bochecha para começar a conversar.

“Que momento mais estranho, nem a Hailey faria isso”, “Cuidado Hailey, um garoto pode roubar seu homem”, “Você imagina se for Jaden quem acaba tirando o Justin da Hailey e não a Selena”, “Essa amizade tem anos, então cuidado Hailey”, “Esse momento foi muito estranho e quem disser o contrário está errado”, “Coitada da Hailey, o que o Justin faz quando ela não está, e não com mulheres”, e “O momento mais estranho que eu vi”, foram algumas das reações nas redes.

Justin e Jaden se conhecem há anos, especificamente em 2010, quando o filho de Will Smith colaborou na música ‘Never Say Never’ de Justin.

Desde esse momento, eles viveram muitos momentos juntos e se tornaram muito bons amigos, mas esse beijo recente foi muito estranho para todos.