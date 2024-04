Três filmes da Disney que você pode assistir se gostou de Wish

‘Wish: O poder dos desejos’ é um grande sucesso na plataforma da Disney+, apesar de ter tido uma passagem discreta nos cinemas. O filme do gigante da indústria foi uma aposta interessante no campo da animação, e os fãs do gênero e da Disney em geral já começaram a desfrutá-lo na plataforma de streaming.

"Asha, uma idealista engenhosa, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica, uma pequena esfera de energia infinita chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam o inimigo mais temível de todos, o rei Magnífico das Rosas, para salvar a comunidade e demonstrar que coisas maravilhosas acontecem quando a vontade de uma pessoa corajosa se entrelaça com a magia das estrelas", diz a sinopse oficial do filme.

Com desejos e muita magia, 'Wish: O poder dos desejos' é uma homenagem ao centenário da Disney, por isso guarda muitas semelhanças com alguns dos clássicos da filmografia do estúdio. Se você já assistiu e ficou com vontade de mais filmes desse tipo, aqui está uma lista com outros clássicos:

Recomendados

Pinóquio (1940)

"Um velho chamado Geppetto fabrica uma marionete de madeira que chama de Pinóquio, com a esperança de que se torne um menino de verdade. A Fada Azul realiza seu desejo e dá vida a Pinóquio, mas mantém seu corpo de madeira. Grilo Falante, a consciência de Pinóquio, terá que aconselhá-lo para que ele se afaste de situações difíceis ou perigosas até conseguir que o boneco se torne um menino de carne e osso", nos diz a sinopse deste clássico da Disney e do cinema em geral.

Aladdin (1992)

"Aladdin é um adorável malandro que conhece a princesa Jasmine e um poderoso, brincalhão e grandioso gênio. Depois de se tornarem amigos, o trio logo precisa unir forças para impedir que o malvado feiticeiro Jafar assuma o reino de Jasmine", é a sinopse deste filme animado, que também tem sua versão live-action.

Encanto (2021)

Sem dúvida, um dos sucessos mais recentes da casa. O filme baseado na cultura colombiana capturou a atenção e o coração de todos quando foi lançado em 2021. “Mirabel se torna a última esperança de sua família quando descobre que a magia de Encanto, um lugar especial que abençoa as crianças e lar dos Madrigal, está em sério perigo”, adianta a sinopse do filme, ideal para assistir em família e aproveitar as mensagens positivas que transmite.