Surto de Alane no BBB 24 gera onda de solidariedade e um apelo: ‘Terapia’

“Eu sou horrível, eu sou péssima”, essas foram as palavras ditas por Alane, que surtou ao saber que estava eliminada do BBB 24. A situação, exibida ao vivo na Globo, deixou os fãs da bailarina assustados, mas também gerou uma onda de solidariedade na web.

O vídeo do surto de Alane no BBB 24 viralizou em poucos minutos em todas as redes sociais, mas nos comentários, o público alegou que o jogo pode mexer com o psicológico de uma pessoa, mas há quem aponte que o problema está fora do programa.

“Isso é um reflexo das duras cobranças que ela vive em casa, a mãe dela é rígida por isso essa atitude. Fiquei com pena dela, uma cena muito lamentável!”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

MEU DEUS A ALANE TÁ SURTANDO pic.twitter.com/hcbIphWGKE — luscas (@luscas) April 15, 2024

No mesmo vídeo, outro anônimo também apontou a mãe de Alane como a grande responsável pelo surto dentro do BBB 24: “A mãe dela deve cobrá-la tanto. Fiquei morrendo de pena da situação”, lamentou o perfil.

O surto de Alane vai muito além do BBB 24

Esta foi a constatação feita por parte do público que não para de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Mesmo algumas pessoas alegando que não sabiam “que o jogo tinha mexido tanto com psicológico dela”, outros apontam que Alane precisa de muito amor fora da casa e também “resolver algumas coisas”.

Durante o choro, a sister foi consolada por Matteus e Isabelle, que também estavam no paredão, mas escaparam e estão na final do BBB e até um fã do reality da Globo que iria fazer uma piada desistiu: “Ia fazer piada…mas deve ser um treco ruim isso tudo. Tomara que ela se resolva na terapia, essa pressão toda é difícil de sustentar sem apoio”.

Outro disse que “isso vai muito além do jogo” e afirmou que essa foi uma das cenas mais fortes dentro do BBB 24: “Não dá pra saber muito a fundo, mas dá para imaginar uma cobrança absurda em cima dela pra ser perfeita dentro de casa”.