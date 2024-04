Nos dias 12, 13 e 14 de abril, aconteceu o primeiro fim de semana da edição de 2024 do Festival de Música e Artes do Vale de Coachella ou simplesmente Coachella, onde dezenas de personalidades do mundo do entretenimento se reuniram na Califórnia.

Entre eles estão Taylor Swift, Travis Kelce, Charli D'Amelio, Megan Fox, Becky G, Suki Waterhouse, Robert Pattinson, Billie Eilish, Justin Bieber, Hailey Bieber, Barry Keoghan, Jaden Smith e Emma Roberts, entre muitos outros.

No entanto, entre os internautas, quem chamou a atenção pela sua presença foi a ídolo de k-pop de 27 anos, Lisa, atual integrante do grupo feminino BLACKPINK, que foi vista assistindo a várias apresentações dentro do festival.

Lisa de BLACKPINK Getty Images

Vale ressaltar que durante a edição de 2023 do Coachella, o grupo feminino de k-pop BLACKPINK, composto por Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé, foram as atrações principais do festival de música realizado na Califórnia.

Shakira e Lisa do BLACKPINK estariam preparando uma colaboração

A visita de Lisa do BLACKPINK durante a edição deste ano foi uma surpresa para todos os presentes, mas o que emocionou os internautas não foi isso, mas sim o fato de que a rapper, cantora, modelo e dançarina tailandesa também aproveitou a oportunidade para se encontrar com a cantora colombiana Shakira.

Shakira Foto: Cortesia

E embora inicialmente se tenha pensado que o encontro entre as duas artistas seria privado, foi a barranquillera de 47 anos de idade quem tornou público através de sua conta do Instagram, “Muito obrigada ao Coachella por este momento incrível”, escreveu Shakira na legenda do post onde se pode ver uma fotografia ao lado de Lisa do BLACKPINK.

E apenas passaram alguns minutos para que a foto se tornasse viral nas redes sociais, o que fez com que os rumores sobre uma possível colaboração entre Shakira e Lisa do BLACKPINK começassem a surgir. Isso não soa nada absurdo, considerando que ambas as cantoras estão sob contrato com a gravadora RCA Records.