Shakira anuncia sua turnê mundial de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira no Coachella Instagram

Shakira foi a grande surpresa que o produtor Bizarrap tinha preparado para sua apresentação no Coachella, e foi assim que a colombiana saiu de baixo do palco em uma plataforma que se elevou e no fundo se lia a frase ‘A loba está chegando’.

A cantora iniciou sua apresentação com a música 'La Fuerte', que é sua segunda colaboração com o argentino e está incluída em sua mais recente produção discográfica 'Las Mujeres Ya No Lloran', lançada em 22 de março passado.

Após anunciar a notícia da Turnê Mundial ‘As Mulheres Já Não Choram’, que começará na Acrisure Arena, a cantora continuou com o hino de 2023, que não é outro senão as ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′, em meio à euforia dos presentes, que não pararam de cantar junto durante todo o Coachella.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital com quatro capas. O disco tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi, paixão; a safira, vulnerabilidade; e o diamante, força e resiliência.

A aparição da cantora no Coachella prepara o público para outras apresentações surpresa, como a que ela fez semanas atrás na Times Square de Nova York como parte da promoção de 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Estima-se que nos próximos dias a Shakira estará pronta para lançar um novo videoclipe, correspondente à música 'Última', que ela gravou em Nova York.

É importante lembrar que a cantora não saía em turnê desde ‘El Dorado’, que começou em junho de 2018 em Hamburgo, Alemanha, e terminou em novembro de 2018 em Bogotá, depois de sofrer uma doença que a deixou sem voz, da qual conseguiu se recuperar ao longo do tempo.