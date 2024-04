São apresentadas as primeiras imagens de ‘Capitão América 4′

Os fãs do universo cinematográfico da Marvel receberam uma emocionante novidade durante a CinemaCon, que são as primeiras imagens de ‘Capitão América: Novo Mundo Valente’. Neste teaser, Anthony Mackie, no papel de Sam Wilson, se torna o novo Capitão América.

A personagem de Mackie terá que realizar uma missão arriscada para resgatar o presidente dos Estados Unidos, Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, interpretado por Harrison Ford, de um grupo de assassinos. Na convenção, uma cena foi revelada, da qual imagens vazaram nas redes sociais.

Já temos um primeiro vislumbre de ‘Capitão América: Novo Mundo Valente’

A cena transborda de ação, com Wilson enfrentando seus inimigos corpo a corpo e desviando de balas enquanto luta para salvar o líder do país de um audacioso ataque à Casa Branca. A tensão e o suspense são palpáveis enquanto Wilson encara esse desafio, mostrando sua coragem e determinação como o novo portador do escudo e das barras e estrelas.

Mas o filme não apenas promete ação desenfreada. Também são esperados momentos de intriga e dilema moral quando Ross faz a Wilson uma oferta que poderia mudar o rumo de sua vida como Capitão América. "Quero que o Capitão América me ajude a reconstruir os Vingadores".

Esta é a base do enredo do filme e levanta questões sobre o papel do governo na formação e direção dos super-heróis. ‘Capitão América: Novo Mundo Valente’ retoma os eventos da série da Disney+, ‘Falcão e o Soldado Invernal’, explorando o legado deixado por Steve Rogers e a ascensão de Wilson como seu sucessor.

‘Capitão América: Novo Mundo Valente’ está mais perto do que nunca

Com um elenco estelar que inclui Danny Ramirez como Joaquín Torres, Tim Blake Nelson, Shira Haas e Liv Tyler, o filme promete ser um emocionante capítulo no universo da Marvel. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, comparou o filme com o aclamado thriller de ação ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, destacando seu enfoque realista e cheio de ação.

Com um tom mais terreno e uma trama que reflete os desafios políticos e morais da era moderna, ‘Novo Mundo Valente’ oferece uma visão fresca e emocionante do icónico super-herói. O filme, dirigido por Julius Onah (’The Cloverfield Paradox’), está programado para ser lançado nos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.